Oktatás és egészségügy: romlást tapasztalunk

Az ellenzéki pártok által rendre legfontosabbnak nevezett két szektor, az egészségügy és az oktatás állapota is romlott az emberek relatív többsége szerint 2014 óta – ez derül ki az Iránytű Intézet legfrissebb, a Magyar Nemzet megbízásából készült kutatásából.

A magyar társadalom 24 százaléka véli úgy, hogy romlott, további 26 százaléka pedig jelentősen rosszabbnak tartja itthon az egészségügy helyzetét a mögöttünk hagyott négy esztendőben. Ezzel szemben pozitív változást jóval kevesebben érzékeltek, az emberek mindössze nagyjából egyötöde nyilatkozott így. Sokan voltak azok is, akik nem tudtak sem jó, sem rossz változásról beszámolni, a társadalom 27 százaléka tartozik ebbe a körbe – derül ki a felmérésből.

Nem meglepetés, hogy a kormánypártok támogatói között találni a legtöbb olyan embert, aki elégedettebbé vált a betegellátással az elmúlt években, szám szerint 38 százalékuk vélekedett így. Viszont még a fideszes szavazók negyede is elégedetlennek látszik, ők ugyanis azt mondták, hogy romlott az egészségügy állapota 2014 óta.

Az oktatás megítélése sem sokkal jobb. A kutatás adatai alapján a társadalom 40 százaléka szerint romlott, vagy jelentősen romlott a gyerekek jövőjét előrevetítő szektor állapota. Ebben a kérdésben is az emberek ötöde – 21 százaléka – volt mindössze, aki úgy érzékelte, hogy javult az oktatás helyzete az elmúlt négy évben, de bőven akadtak, mégpedig 28 százaléknyian, akik nem érzékeltek változást 2014 óta. Nem véletlen, hogy az egészségügy és az oktatás is az ellenzék fő témái között szerepel, hiszen szavazóik igen rosszul látják a helyzetet. Az MSZP bázisának például 95 százaléka elégedetlen a betegellátással és a szektor irányával, de a Jobbik és az LMP táborának is nagyjából 70 százaléka látja úgy, hogy rossz az irány. Az oktatást, ha nem is ennyire magas arányban, de alapjában véve ugyancsak inkább rossznak ítélik meg az ellenzéki szavazók. A parlamenti frakcióval is bíró pártok támogatói között minden esetben 50 százalék fölött van azok aránya, akik romló tendenciát érzékelnek. Leginkább az LMP szimpatizánsai látják negatívan a helyzetet, részükről 65 százalék vélekedett így.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.01.