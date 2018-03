OLAF-botrány: akadékoskodott, de semmit sem cáfolt a volt polgármester

Beismeréssel ér fel az a rövid levél, amit tavaly októberben Almási István, Hódmezővásárhely nemrég elhunyt polgármestere küldött el az OLAF-nak az Elios gyanús közvilágítási tenderei kapcsán – derül ki a Hír TV összefoglalójából.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mint arról korábban beszámoltunk, Márki-Zay Péter új és független polgármester nyilvánosságra hozta a város és az Elios szerződését: a megállapodások szerint a városvezetés nagyon nagyvonalú volt Tiborcz István korábbi cégével. A miniszterelnök vejének vállalkozása 720 millió forintért korszerűsíthette a közvilágítást, a város pedig azt sem kötötte ki, hogy pontosan hány lámpát vagy hogy milyen minőségű fényforrásokat kell majd biztosítaniuk. A 2010. március 1-jén kötött szerződést a város polgármestereként még Lázár János írta.

A vásárhelyi tendert is vizsgáló OLAF ezzel kapcsolatban is figyelmeztette Lázár utódját, vagyis Almási István néhai polgármestert, aki vissza is vágott az uniós hivatalnak – igaz, lényegi cáfolatot ő sem tudott megfogalmazni, pusztán elírásokra, fogalmazási hibákra hívta fel figyelmüket.

Almási négy pontban összegezte kifogásait: szerinte nem pontosan szerepeltek a szerződések dátumai az OLAF levelében, és a leírt projektösszeg sem volt helyes.

Hír TV

Az OLAF ezt már nem is kommentálta: 2018 január elején küldött válaszlevelükben csak annyit jeleztek, hogy megtették ajánlásaikat az ügyben a magyar hatóságoknak.

Az OLAF-jelentéssel és Tiborcz Istvánnal foglalkozó összes cikkünket ide kattintva olvashatják.