Olcsóbb és gyorsabban hozzáférhető lesz a lombikprogram

Megemelik a gyógyszertámogatást a lombikprogramban részt vevők számára, és a jövőben már nem csak 5 eljárást támogat a társadalombiztosítás. Ehelyett ha az első öt lombikeljárás valamelyike sikerrel jár, akkor a következő gyermek esetében is négy-négy alkalommal finanszírozza a beavatkozást az állam – jelentette be Balog Zoltán a témában tartott sajtótájékoztatón. Kiderült: a mostani kormányrendeletben egyelőre nincs szó az embriók kezelésének és felhasználásának szigorításáról, de ez a kérdés is napirenden van a minisztériumban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az emberi erőforrás miniszter elmondta, a kezelés és a művi megtermékenyítés költsége alkalmanként, beavatkozástól függően 360-525 ezer forint között mozog. A módosítás hatására azt várják, hogy 2-3 éven belül megduplázódhat a mostani beavatkozások száma, ehhez 2-3 milliárd forintos plusz finanszírozást biztosítanak. Az állami fenntartású kórházakban kapacitásbővítés is várható, hogy több beavatkozást tudjanak végezni, erre 5 milliárd forintot szán a kormány. Balog Zoltán szerint cél az átláthatóság, ám kérdésünkre, hogy jelenleg miért nem átlátható a rendszer, nem adott érdemi választ.

A miniszter beszélt egyébként arról is: senkinek nem szeretnének tanácsot adni, ugyanakkor segíteni szeretnék azokat a párokat, akik meddőségi problémákkal küzdve különböző megoldási lehetőségeket keresnek. Hangsúlyozta, más módszerek is elérhetőek, nem kell feltétlen a lombikprogramot igénybe venni, vannak alternatív kezelési módok, melyek például a Budai Irgalmasendi Kórházban vagy a Bethesda Gyermekkórházban érhetők el. Emellett a párok a miniszter szerint választhatják az örökbefogadást is, ennek menetét is igyekeznek megkönnyíteni.

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár azt közölte, az államilag támogatott lombikeljárásokhoz kapcsolódó gyógyszerek tb-támogatását a jelenlegi 70 százalékról 90 százalékra emelik, a magánellátóknál igénybe vett beavatkozásnál pedig egységesen 55 százalékos tb-támogatással írhat fel gyógyszert az orvos. Az államtitkár beszélt arról is, az államilag támogatott intézményekben is várható bővítés annak érdekében, hogy több ilyen beavatkozást végezhessenek. Úgy tűnik, nem kerülnek hátrányba a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződött magánintézmények sem, hiszen az ott elvégzett beavatkozásokat is támogathatja a társadalombiztosító.

Az utóbbi időben nagy port kavart Veres András győri megyéspüspök témában adott nyilatkozata. Mint ismert, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy nyilatkozott: a katolikus egyház számára nem elfogadható a mesterséges megtermékenyítés. Veres András lapunknak adott interjújában elmondta: azok a katolikus párok, akik részt vettek a lombikbébiprogramban, a legtöbben tudatlanságból tették. Arra a kérdésre, hogy bűnt követ-e el, aki részt vesz a programban, azt felelte: „Attól függően, hogy mennyire volt tudatos részéről a döntés, ennek mértékében a bűne súlyosabb vagy kevésbé súlyos”.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Balog Zoltán kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, van olyan, amiben egyetért Veres András győri megyéspüspökkel, és van, amiben nem. Szerinte súlyos etikai kérdés, hogy mi történik a be nem ültetett embriókkal, és minden megtesznek azért, hogy az üzleti cél ne írhassa felül a gyermek születésének fontosságát, hangsúlyozta, hogy szigorúnak kell lenni ebben a kérdésben, és az életet tiszteletben tartó szabályozást kell megteremteni. Orvostechnikai változásokról azonban nem beszélt.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón elmondta: ma már a párok közel húsz százaléka kell hogy szembenézzen valamilyen meddőségi problémával. Ennek egyik oka, hogy a nők ma már átlagosan 30 éves kor felett vállalnak gyermeket, és minél későbbre tolódik ez, annál nagyobb az esély a különböző meddőségi problémákra. Az államtitkár legérdekesebb kijelentése az volt, mikor közölte: szeretnék, ha csökkennének a terhek is, itt pedig épp a nők hormonterhelését emelte ki. Mint mondta, szeretnék, hogy a kezelés alatt minél kevesebb hormonális terhelés érné az édesanyákat, és ezzel párhuzamosan több gyermeket vállalhassanak. Ez azért is érdekes, mert ezeket a hormonokat a nők általában azért kapják, hogy így segítsék elő az embriók megtapadását és beágyazódását. Azt pedig, hogy kinek milyen mértékű hormonra van szüksége, egyedül az orvos tudja eldönteni, személyre szabottan. A várakozási idővel kapcsolatban szó volt arról is, hogy a mostani bővítés célja, hogy ne kelljen hosszú ideig várakozni a pároknak a lombikkezelésre, és a lehető leghamarabb elkezdhessék ezt a folyamatot.

Kedden egyébként Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is megszólalt az ügyben.