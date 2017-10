Omladozó vakolat, penészes gyógyszer: titkolnák a szociális otthonok borzalmait

Több mint három hónapon át semmilyen tájékoztatás nem jelent meg a Szociális Ágazati Portálon a hazai szociális otthonokban történt jogsértésekről. Bár ez elsőre kedvező adat is lehetne, valójában rendkívül szokatlan, ugyanis a portálon 2017. július 21. előtt havonta többször tucatnyi határozatot tettek közzé. A honlap kulcsszerepet tölt be abban, hogy a szélesebb nyilvánosság értesülhessen azokról az otthonokról, ahol a bentlakók sérelmére jogsértések és szabálytalanságok történtek. Ezek alapján az érintettek mérlegelhetik, melyik intézmény a legalkalmasabb családtagjuk elhelyezésére, esetleg maguk számára. Sorozatos megkeresésünkre sem reagált a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) arra, miért hiányoznak a honlapról a jelentések. Amikor szerdán ismételten jeleztük a problémát a főigazgatóságnak, a délutáni órákban végül közzétettek tíz határozatot a nemrég lezárt vizsgálatokról, vagyis azokról az esetekről, ahol szabálytalanságot állapítottak meg – egy friss jelentés például penészes gyógyszerdobozokról és túlzsúfoltságról számolt be. Érdemi választ ugyanakkor nem kaptunk a késlekedésre. A mostani 10 a szokásos szám töredéke, három hónapos csend után.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hogy érzékelni lehessen, miért is csekély ez a szám, megkerestük a szociális otthonok ellenőrzésében is illetékes Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát (AJBH), ahol közölték, az elmúlt három hónapban öt vizsgálatot folytattak, ebből egyet lezártak – ez fele az ágazati portálon megjelenteknek. Ám az AJBH apparátusa lényegesen kisebb a kormányhivatalok országos szociális és gyermekvédelmi hálózatánál, és más területekkel is foglalkoznak. Például egy korábbi adatigénylésünkre a Békés Megyei Kormányhivatal azt válaszolta, hogy 2016-ban 213 szolgáltatást ellenőriztek a megyében (tehát országosan több ezer ellenőrzés történik, bár ezek közül nem mindegyikben találnak szabálytalanságot).

– Az én asztalomra naponta kerülnek ilyen jelentések – válaszolta a Magyar Nemzetnek Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, akitől azt kérdeztük, őt milyen gyakran tájékoztatják a hazai nyugdíjasotthonokban, gyermekotthonokban vagy fogyatékkal élők otthonaiban történtekről. Ez alapján tehát nem feltételezhető, hogy ne volnának szabálytalanságok, az viszont igen, hogy ezek korlátozott számban kerültek nyilvánosságra az elmúlt három hónapban.

Hogy miért lenne fontos rendszeresen nyilvánosságra hozni az ellenőrzések eredményét, azt az ágazati portálon most megjelent egyik jelentés is megerősíti: közel másfél évtizede, számos szabálytalansággal működik egy idősek otthona Budapesten. Erről mindössze idén januárban szerezett tudomást a XX. kerületi önkormányzat, akik értesítették Budapest Főváros Kormányhivatalát. A hivatal szociális és gyámügyi osztálya a XX. kerületi, Vágóhíd utcai épületegyüttes bejelentés nélküli ellenőrzése során megbizonyosodott arról, hogy engedélyek nélkül működtetik az Anita Gondozóházat.

A laikusok számára megfelelőnek látszó körülmények ellenére komoly hiányosságokra derült fény az említett otthonban a szeptemberben lezárult vizsgálat szerint. Találtak omladozó vakolatú lakószobát, a higiénés feltételek nem voltak megfelelők – többek között a konyhában nem volt kézfertőtlenítési lehetőség –, valamint a vizesblokkok akadálymentesítése is kifogásolható volt. Az otthonban élő 24 idős lakó számára az ellenőrzésen tapasztaltak szerint nem tették lehetővé a diétás étkezést (az üzemeltető szerint viszont igény esetén beszereznek ennek megfelelő élelmiszert), a meleg étel származását pedig nem tudták hitelt érdemlően igazolni. A gyógyszerszekrényeket zárva találták az ellenőrök – a kulcsok sem lettek meg –, így azt sem tudták ellenőrizni, hogy megfelelő-e a betegek gyógyszerezése. Beszédes, hogy állt a víz abban a hűtőben, ahol a hűtést igénylő gyógyszereket tárolták, a gyógyszerdobozokat penészesen találták az ellenőrök. Betegszobát nem tartottak fenn az épületben, orvosi szobát sem a heti rendelésekhez, valamint újraélesztéshez szükséges eszközök sem voltak – állapította meg a kormányhivatal.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az otthont üzemeltető Bozza Anita az ellenőrzés során elmondta, hogy a Vágóhíd utcai épületben közel három éve működnek, előtte pedig az Előd utcában 11 éven át – akkor nem ő volt az üzemeltető. A hat dolgozót ugyan bejelentették háztartási alkalmazottként, de nem tudták igazolni, képzettségük megfelelő-e. Bozza Anita hangsúlyozta, hogy ők hivatalosan „szállást nyújtó intézményként” működnek, ám a betegekkel kötött megállapodások és a gondozóház internetes hirdetése ezt együttesen cáfolja – írta a jelentés. Az ellenőrzés után 500 ezer forint bírságot szabott ki a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.

Említhető még a Somogy megyei Porrogon működő Naplemente Idősek Otthonával kapcsolatban született határozat, melyben összesen egymillió forintos bírságot szabott ki az SZGYF. Többek között nem volt megfelelő az intézményvezető szakképzettsége, és szerződött orvosa sem volt az otthonnak. Az engedélyezett 19 főnél többen laktak ott.

Az ágazati portálon megjelent határozatokban olvasható szabálytalanságok többsége rávilágít a hazai otthonok általános túlzsúfoltságára – pontosabban rávilágítana, ha ezek olvashatók lennének. A zsúfoltság oka részben az, hogy így nagyobb bevételt szerezhetnek a fenntartók az ellátásért kapott díjból, és a pluszpénz kompenzálni tudja a bírságokat. Máshol viszont azért vesznek föl lakókat az otthonok az engedélyezett kapacitásokon felül, mert nem akarnak bizonyos elesetteket magukra hagyni – ezt korábban több megbírságolt fenntartó is megosztotta lapunkkal. Az országban rendelkezésre álló 54 ezer betöltött férőhelyre jelentős a túljelentkezés, több mint 25 ezer várólistás személyről van tudomása az SZGYF-nek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.27.