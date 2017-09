Ömlik a pénz a közszolgálati egyetemnek

Újabb példátlan összegű infrastruktúra-fejlesztési támogatást kap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), amely kirívóan támogatott intézmény a modern magyar felsőoktatásban. Az egyetem és környezete fejlesztésére ezúttal 11 milliárd forintot különít el a kormány – derült ki a legfrissebb Magyar Közlönyből.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kormányhatározat szerint a fővárosi Orczy-kertet érintő beruházásnak a környéken élők érdekeit is szolgálnia kell. Egyebek között a beépített terület növelése nélkül rendezik a parkot, lecserélik a kerítést, és csónakázásra is alkalmassá teszik a Orczy-tavat. Sportfejlesztéseket is végrehajtanak, sor kerül a régi vívócsarnok korábban beígért felújítására, valamint gumiborítású futópálya építéséhez is forrásokat rendeltek. Folytatódik az egyetem fejlesztése is: a VIII. kerületi Korányi Sándor utcában álló régi épület helyén új katasztrófavédelmi speciális képzési központ épül. Meglehetősen érthetetlen viszont, hogy az egyetem három éve átadott főépületének udvarán álló üvegépítményt is átalakítják. A kormány kedvencének számító intézmény a keretből már jövőre megkaphat 6,8 milliárd forintot a fejlesztésekre.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy a közszolgálati egyetem kivételezettnek tűnik. Erre utal az is, hogy bár a hallgatók létszáma a kisebb és közepes egyetemek szintjén van, a 2012-es alapítás óta csak infrastruktúra-fejlesztésekre közel ötvenmilliárd forint értékű uniós és magyar költségvetési forrást adott a kormány. Figyelemre méltó adat, hogy az NKE hallgatóinak száma csak akkor emelkedett tízezer fölé, amikor 2013-ban az intézményhez csatolták a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karát, ám azóta a hallgatói létszám 6500 főre esett vissza.

Nem mellékes, hogy az NKE úgy kapott egy hatszáz férőhelyes kollégiumot, hogy mindössze 1722 nappali tagozatos hallgatójuk volt tavaly – miközben a magyar egyetemek jókora helyhiánnyal küszködnek ezen a téren. Ráadásul további bentlakásossá bővítésre is 1,8 milliárd forintot irányzott elő a kormány. Az egyetemnek juttatott óriási pénzek nyomán az NKE egy diákjára közel négyszer több közpénz jutott az elmúlt években, mint egy átlagos magyar hallgatóra.

Ezenkívül az egyetem olyan uniós fejlesztési forrásokhoz jutott, amikhez mások nem. Egyebek között az NKE-re szabva írtak ki egy összesen 17,5 milliárd forintos pályázatot a közszolgák képzése céljából. Utóbbi az Európai Unió számára is gyanússá vált, ezért ezt a projektet azóta is vizsgálják.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.23.