Öngólt lőtt az Echo TV a Kuruc volt sztárjával

Varga-Bíró Tamás úgy döntött, hogy határozatlan ideig felhagy az írással, közéleti műsorokban való szerepléseivel és csak a dalszerzésnek él, miután az elmúlt napokban nagy port kavart, hogy bár korábban a Kuruc.infó Holokamu rovatába írt, és Orbán Viktort zsidózta, az egyik állandó vendég lett Mészáros Lőrinc Echo TV-jén futó Keménymag című műsorban.

„Ezúton bocsánatot kérek mindazon kollégáimtól, akiket múltammal kapcsolatosan bármi is váratlanul ért, s azt magukra nézve sértőnek találják. Bocsánatot kérek továbbá azon zsidó polgártársaimtól, akik régebbi kijelentéseim okán sértve és megbántva érezhetik magukat. Mondanám, hogy máshogyan gondolom már, de itt most nem az a lényeg, hogy most mit gondolok, hanem, hogy régebben mit gondoltam. Bocsánatot kérek mindenkitől, aki nem olyannak gondolt engem, mint amilyen vagyok. Esendő emberként gyakran hibázom. Gondolkodó emberként gyakran konfrontálódom még saját magammal is. Hívő emberként pedig arcon tudnám magam sújtani némely emberi gyarlóságomért. Valóban és ténylegesen sajnálom, hogy számos embernek csalódást okoztam. Tettemre nincs mentség, a felelősséget vállalom” – írta búcsúposztjában, melyről a PestiSrácok.hu számolt be.

Varga-Bíró egyébként a PestiSrácok.hu-n is blogol, és rendszeresen publikál a Magyar Időkben. 2011-ben a Magyar Szigeten pedig arról énekelt, hogy amíg a dédapja a háborúban harcolt, a zsidók meggazdagodtak, „és hazudtak, hazudtak egyre, és mint folyó, úgy dőlt a lé, ajjajjaj-jajjajjaj, Zyklon-B, Zyklon-B”, „hogy szakadna rájuk az ég”, „elég volt belőlük, elég!”

Csütörtökön nyílt levélben fordult az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség által működtetett Tett és Védelem Alapítvány az Echo TV vezetőjéhez.

Ebben egyebek mellett azt írták: meggyőződésük szerint Varga-Bíró Tamás méltatlanná vált bárminemű közszereplésre azután, hogy énekes-dalszerzői munkássága során a Soá áldozatain gúnyolódott, egyúttal nyilvánosan kétségbe vonta azon genocídium megtörténtét, melynek 600 ezer magyar zsidó esett áldozatul. Közölték, hogy kezdeményezték a szolgáltatóknál a videómegosztókon található, Varga-Bíró Tamás holokauszton és a magyar zsidó életen gúnyolódó kép- és hanganyagainak elérhetetlenné tételét és törlését.

„Hisszük, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem leghatékonyabb fegyvere maga az oktatás. Szélesebb kontextusba helyezve éppen ezért nem engedhető meg, hogy a nemzeti összetartozás értékrendjét közvetíteni akaró médiafelületen olyan személy jelenjen meg, aki a gyűlölködő megnyilvánulásaival éppen ezen együvé tartozás szövetét igyekezett roncsolni; aki a népirtás áldozatain való gúnyolódással tudatosan szembehelyezte magát a polgári és nemzeti értékrenddel” – fogalmaztak. Majd – Orbán Viktor idézve – hozzátették: „soha nem fogunk tolerálni semmiféle antiszemita megközelítést bármely problémával kapcsolatban”.

Végül azt javasolták az Echo TV döntéshozói számára, hogy a jövőben tartózkodjanak Varga-Bíró Tamás bármilyen formában történő szerepeltetésétől.

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője pénteken a Lánchíd Rádió műsorában közölte: elkeserítőnek tartja, hogy következmények nélkül megjelenhetnek antiszemita hangvételű cikkek.

Varga-Bíró Tamás korábban a Jobbik színeiben politizált, de 2011-ben szakított a párttal. A Lánchíd Rádió információi szerint többek között azért, mert Varga B. megnyilvánulásai már a nemzeti-radikális párton belül is túlságosan szélsőségesnek számítottak.