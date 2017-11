Öngyilkos lett egy honvéd Szolnokon

Lőgyakorlat közben saját fegyverét fordította maga ellen egy szentesi katona múlt kedden Szolnokon – tudta meg lapunk egy magát megnevezni nem kívánó honvédségi informátortól. Úgy tudjuk, a férfi a helyszínen meghalt. Csütörtöki értesülésünkkel haladéktalanul megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot (HM), a tárca azonban nem reagált. Arról is érdeklődtünk, igaz-e a híresztelés, miszerint a honvédség állományával foglalkozó pszichológusok korábban már felhívták a figyelmet: a katonák leterheltsége, alulfizetettsége és nehéz munkakörülményeik miatt megnövekedhet az öngyilkosság veszélye a köteléken belül.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó egyenruhás úgy tudja, az elmúlt egy évben legalább három-négy „befejezett” öngyilkosságot hajtottak végre magyar honvédek szolgálatteljesítés közben; ebből egy vagy két eset Koszovóban történt. A Kfor-missziót a legtöbb katona igyekszik elkerülni, annak révén ugyanis csekélyebb anyagi juttatásra lehet szert tenni, mint a déli határszakasznál – magyarázta az informátor, hozzátéve: országon belül a családdal való kapcsolattartás is sokkal könnyebb. Ezért próbálnak sokkal többen utóbbi feladatra jelentkezni, míg a koszovói munkára úgy kell összefogdosni az embereket.

Ennek megoldása gyanánt a honvédség állítólag letiltotta a Tatán szolgáló katonákat a déli határszolgálatról, hogy így biztosítsanak elegendő jelentkezőt Koszovóba, ahol több száz fős kontingenssel képviselteti magát hazánk. A tárca erre vonatkozó kérdésünkre sem válaszolt.

– Az állandó ellenőrzés alatt élő katonák esetében sokkal nehezebb felismerni, ha öngyilkosságot fontolgatnak – nyilatkozta néhány éve a Vasárnapi Híreknek Győrffy Ágnes, a Magyar Honvédség katonapszichológusa, aki szerint „a fegyver jelenléte önmagában nem növeli az öngyilkosság esélyét, hiszen a fegyver használata rendkívül kontrollált folyamat”. A pszichológus akkor arról is beszélt, hogy nem is a szakmai terhelés – előléptetés, konfliktus a felettessel vagy épp egy tűzharc – növeli jelentősen a rizikót, sokkal inkább az, ha előbbi mellett párhuzamosan magánéleti problémák is nyomasztják a katonát, például anyagi nehézségek vagy párkapcsolati gondok.

Hozzátette: sokan máig azt gondolják, hogy aki a problémáival szakemberhez fordul, azt őrültnek fogja bélyegezi a környezete; és még inkább így van ez egy olyan testületben, mint a honvédség, ahol a pszichikai alkalmasság hiánya leszereléshez és vele az anyagi biztonság és a hivatás elvesztéséhez vezethet. Pedig ha időben kezelik azokat, akik súlyos gondokkal küzdenek, a hátrányos lélektani folyamatok megfordíthatók.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.20.