Orbán: Akik elsózták a levest, azok egyék meg!

Tudomásul vesszük az Európai Bíróság kvótaügyben hozott ítéletét, de ez az ítélet nem ok arra, hogy megváltoztassuk a migránsokat elutasító bevándorláspolitikánkat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos, pénteki interjúban a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. „Elfogadhatatlan, hogy legyen a planétán olyan ember, aki azt gondolja, fel van arra hatalmazva, hogy eldöntse, mi magyarok kikkel éljünk együtt” – fogalmazott a kormányfő.

A sikertelen per ellenére Orbán úgy véli, volt értelme a 2015-ös határozat elleni eljárásnak. A miniszterelnök felidézte, hogy az állam- és kormányfők csúcstalálkozóján ő és más közép-európai vezetők kikötötték, hogy csak önkéntes kvótarendszert lehet bevezetni a menedékkérők elosztására. Az Európai Bizottság azonban ennek ellenére beterjesztett egy kötelező elosztási rendszert a belügyminiszterek tanácsa elé, ahol a magyar kormánynak már nem volt vétójoga.

Azzal, hogy az Európai Bíróság jogszerűnek minősített a Bizottság eljárást, Orbán Viktor szerint kinyitotta az ajtót az előtt, hogy Európát kevert népességű és kultúrájú kontinenssé alakítsák, vagyis „Soros György terve előtt kinyitották az ajtót”. Ez egy olyan jogértelmezési diktátum, amit nem fogadhatunk el – mondta a miniszterelnök, aki szerint a szolidaritás jelen esetben azt jelenti, hogy határvédelemre van szükség. „Akik elsózták a levest, azok egyék meg!” – utalt a kormányfő arra, hogy szerinte egyes tagállamok hibát követtek el a migránsok beengedésével.

Kerítés nélkül nem lehet megvédeni az unió külső határait – mondta Orbán azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány pénzt kér az EU-tól a határvédelemre, de a Bizottság kerítésre nem kíván adni. „Aki nem akar kerítést, azt támogatja, hogy beengedjük a bevándorlókat” – mondta a miniszterelnök, aki szerint ennek megváltoztatására új Bizottságra van szükség.

A magyar kormány Orbán szerint nem 1200 ember ellen harcol, hanem egy nemzetállami jog elvonása ellen. Jelenleg is az asztalon van ugyanis egy jogszabálytervezet, amely állandó, korlátozás nélküli elosztási rendszerről szól – mondta Orbán, aki szerint ez a volt gyarmattartó országok problémája, amelyek „bevándorló országokká” váltak. Ezek az országok most rá akarják kényszeríteni a saját logikájukat a közép-európai országokra is – jelentette ki a kormányfő.

„Olyan nincs, hogy a bevándorlás kérdését előfeltételként támasszuk bármilyen európai forrás elosztásához” – mondta a miniszterelnök, aki szerint törvénytelen és erkölcstelen is lenne az a felvetés, hogy a menekültügyi együttműködéshez kössék az európai fejlesztési pénzeket. Ezek a források Orbán szerint csak „töredékes kompenzációt” jelentenek a keletiek számára, ráadásul ezen a nyugatiak is keresnek. ”Ha német lennék, leélne a képemről a bőr, ha a szolidaritásról beszélnék” – mondta a kormányfő, aki külön is megemlítette Martin Schulz német szociáldemokrata kancellárjelöltet.

A menekültkvótákról hozott határozat a miniszterelnök szerint nem hajtható végre, ezt mutatja, hogy két év alatt a célul kitűzött 120 ezer ember 27 százalékát helyezték át. Orbán azt mondta: ezt a határozatot vissza kell vonni, és küzdeni kell az ellen, hogy állandó elosztási mechanizmusra kerüljék azt. A kormányfő ugyanakkor ismét elhárította azt a felvetést, hogy a menekültügyi vita Magyarország kilépéséhez vezetne. A magyarok népszavazáson döntöttek az EU-tagság mellett, ezt semmilyen kormány nem írhatja felül – mondta.