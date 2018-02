Orbán Dunaújvárosban: Kellene a mandátum, kérem, ezt érezzék át

Dunaújvárosnak van jövője, már nem egy volt szocialista iparváros, hanem egy modern európai település – nyilatkozta az MTI összefoglalója szerint Orbán Viktor kormányfő a Dunaújváros Hírlap csütörtöki számában megjelent interjúban, amely szerdán készült, amikor a miniszterelnök kampánykörútja során a Fejér megyei városban járt.

A kormányfő rámutatott: ha tizenöt-húsz évvel ezelőtt megkérdezték volna az itt élőket, hogyan lesz ebből a településből egy modern város, sokan nem fogadtak volna ennek sikerességére, hiszen messze tíz százalék felett volt a munkanélküliség, depressziós hangulat uralkodott. „Azóta sok víz lefolyt a Dunán, nyolc éve miniszterelnökként magam is sokat dolgozhatok ennek a városnak a fellendítésén, és most már a városnak van jövője, már nem egy volt szocialista iparváros, hanem egy modern európai település – jó lehetőségekkel” – tette hozzá.

Orbán Viktor úgy vélte, más városokat sem könnyű modern európai várossá alakítani, de a legnagyobb kihívás ebben a tekintetben az elmúlt húsz évben mégis a régi nagy szocialista iparvárosokat érte: Dunaújvárosból egy modern európai várost faragni embert próbáló feladat az itt élőknek, a városvezetésnek és a mindenkori kormánynak is. „Ha ebben a városban körülnézünk, számba vesszük a fejlesztéseket, nincs okunk szégyenkezni” – fogalmazott.

A miniszterelnök kiemelte, hogy az egyetemnek nagy szerepe volt a város felemelkedésében. Az egyetem vezetése jól végzi a dolgát, felismerték, hogy a mérnökképzésben van a jövő, erre építettek, és ebben nagyon erősek is – mondta.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a Dunaferrért sokat harcoltak, mert a vasműt a korábbi kormányok eladták. „Az elmúlt években azért kellett dolgoznunk, hogy a munkahelyek megmaradjanak. Sikerült elhárítanunk a veszélyt, és most már a fejlesztésen tudunk dolgozni. Lesznek béremelések, lesz munka, tehát lesz jövő, a Dunaferr egy komoly sikertörténet” – fogalmazott.

A kormányfő megjegyezte: a Dunaújváros közelében megvalósuló paksi beruházáshoz acélra van szükség, de egyelőre vita van arról a szakemberek között, hogy fejlesztések nélkül a vasmű tud-e megfelelő anyagokat szállítani. Hozzátette, hogy ezt a szakemberek majd megvitatják, és ha kell, a kormány ebben segít.

A polgármesterrel folytatott egyeztetésén felmerült, hogy a városnak egy új ipari parkra van szüksége, amit a miniszterelnök támogat.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a kampány kevésbé a városfejlesztésekről fog szólni, sokkal inkább az ország biztonságáról, jövőjéről.

„A legfontosabbnak azt tartom, hogy védjük meg az országot, mert hiába vannak remek terveink, hiába építünk uszodát, hiába lesz munkahely a Dunaferrben meg a városba betelepülő más beruházásoknál, ha az országot nem védjük meg, akkor hiába a sok fejlesztés” – mutatott rá, kiemelve: Magyarországot nem engedik bevándorlóországgá tenni.

Hangsúlyozta, hogy ez a veszély két irányból is fenyeget: egyrészt dél felől, ahol a kerítéssel „meg kell fogni az illegális migránsokat”, ami a következő egy-két évtizedben elhúzódó küzdelem lesz, másfelől az Európai Unió irányából, mert Brüsszel most egy újabb támadást indított. „Azt szeretnék, ha júniusig, de mindenképpen az év első felében születne egy végleges döntés a kötelező betelepítési kvótákról. Mi pedig ezt mindenképpen szeretnénk megakadályozni” – fogalmazott.

A kormányfő szerdán Dunaújvárosban tárgyalt a város és a térség vezető képviselőivel, többek között Galambos Dénes (Fidesz) országgyűlési képviselővel, Cserna Gáborral (Fidesz–KDNP), Dunaújváros polgármesterével és Dorkota Lajossal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökével. A megbeszélésen részt vett Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke is. Orbán Viktor találkozott a Fidesz helyi szervezetének tagjaival, majd a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapatának játékosaival – írta a lap.

A látogatásról csütörtökön a Facebook-oldalán, egy angolul feliratozott kampányvideóban is beszámolt a miniszterelnök. Ebben kiállt a helyi jelölt, Galambos Dénes mellett, aki szavai szerint régi harcosuk, és „oszlopa nemcsak itt Dunaújvárosban, hanem országosan is a mi politikai közösségünknek”.

Arról is beszélt, hogy számítanak erre a mandátumra, „ez kellene”, „kérem, ezt érezzék át, hogy nekünk kell”. A miniszterelnök a Dunaújvárosi Acélbikák játékosaitól „ajándékot” is kapott: egy támogatói ívet (amit a miniszterelnök azonnal alá akart írni, mígnem rájött, mit is tart a kezében), valamint egy Orbán feliratú, aláírásokkal teli mezt.

A sajtót nem értesítették előzetesen a látogatásról: a Hír TV tudósításából az is kiderült, hogy az újságírói kérdésektől testőrei védték meg a miniszterelnököt. A csatorna munkatársának kérdésére sem válaszolt a miniszterelnök.

Néhányan tüntettek is Orbán Viktor ellen – a molinók veje, Tiborcz István ügyleteire emlékeztették a kormányfőt. Orbán Viktor később a Facebook-oldalán beszámolt a látogatásról és kiállt a helyi jelölt mellett. A bejegyzésében több fotót is közzétett, ebből kiderült, hogy rajongóival is fotózkodott a miniszterelnök.

Orbán Viktor kedden Egerben járt, a látogatásról akkor sem értesítette a sajtót. Az Eger Televíziónak azonban interjút adott, erről itt írtunk bővebben. Emellett három helyre is bekopogtatott, ropi és mézes puszedli mellett beszélgetett az ott lakókkal, megmutatta pártja narancssárga csíkos szórólapját, majd cserébe megkapta Nyitrai Zsolt az ajánlóívre az aláírást. Az akció egyébként spontánnak akart tűnni, bár szervezettségét maga a miniszterelnök leplezte le.