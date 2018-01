Orbán és Soros egy csapatban játszik? „Soros-szervezetet” pénzel a BM

Miközben a kormány évek óta támadja Soros Györgyöt, illetve az általa létrehozott Nyílt Társadalom alapítványok hálózatát, lapunk megtudta, hogy egy olyan civil szervezet is költségvetési támogatásban részesült, amely tagja a hálózatnak. A Menedék Migránsokat Segítő Egyesület a menekültek beilleszkedését támogató programjának megvalósítására – konkrétan a Működjünk együtt! elnevezésű projektjére – kapott 25 millió forintot. A Belügyminisztériumhoz tartozó Belügyi Alapok portálon közzétett adatokból kiderült, hogy a Sorosék által is támogatott szervezet egy 2016. szeptember 1-jén közzétett pályázati kiíráson indult sikerrel. A pénz a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapon (MMIA) keresztül érkezett. Az Európai Unió az MMIA-ból megvalósítandó projektekhez 75 százalékos támogatást nyújt, a fennmaradó 25 százalékot a hazai költségvetés állja. Az egyesület a pénzből a nemzetközi védelmet élvezőknek nyújtott segítséget szociális munkások bevonásával. Egy másik pályázatuk 36,3 millió forintot kapott, ami szintén a nyertes pályázatok listájából derült ki.

A menekültek foglalkoztatásának növelésére és stabil megmaradásuk elősegítésére a munkaerőpiacon egy 2015-ben kiírt pályázaton (a program 2018 júniusáig tart) 63 millió forintot kapott a Soros-féle szervezet – a kormánypropaganda használja a kifejezést a Nyílt Társadalom alapítványok által támogatott civilekre –, de a Befogadó óvodák és iskolák című projektjük is nyert 34 millió forintot. 2015 óta tehát legalább 150 millió forintot nyert a Menedék egyesület az EU és a magyar kormány által finanszírozott MMIA-ból.

Mindez azért is érdekes, mert a Menedék szerepel a külföldről finanszírozott civil szervezetek listáján is. Tavaly nyáron szavazta meg a kormánypárti többség a civiltörvényt, amelynek értelmében minden civil szervezetnek fel kell tüntetnie a beszámolójában, ha egy adott összegnél több külföldi támogatást kapott. – A Soros-hálózat átvilágítása miatt van szükség a külföldi finanszírozású szervezetekről szóló törvényre, ebben a magyar emberek elsöprő többsége is egyetért: a nemzeti konzultációban a válaszadók 99 százaléka a törvény mellett állt. Soros háborút hirdetett Magyarország ellen, le akarja bontani a kerítést, be akarja hozni a bevándorlókat, ehhez az ügynökszervezeteit akarja felhasználni – közölte akkor a Fidesz. Hétfőn pedig Halász János, a kormánypárti frakció szóvivője budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje maga is egy bevándorlásszervező Soros-szervezetnél dolgozott, a Soros-terv, a bevándorláspárti politika és a kvóták támogatója, aki „le akarja bontani a kerítést”. Szél Bernadett a Menedék egyesület programvezetője volt 2002-ben, vagyis egy olyan egyesületnél dolgozott, amelyet Soros mellett az utóbbi években az Orbán-kormány is támogatott.

A Magyar Nemzet hétfőn írt arról, hogy szintén az MMIA forrásaiból 2016 augusztusa óta Budapesten már lakhatási program is van menekülteknek. A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, amely a fővárosi önkormányzat hajléktalanellátó szervezete, egy 2015. június 30-án közzétett pályázatra eredményesen nyújtott be támogatási kérelmet, és Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése című pályázatával 82,5 millió forintot nyert el. A forrásból például menekültek lakásbérlését támogatja.

A kormány szerint ennek ellenére nem adnak lakást Magyarországon nemzetközi védelemben részesülőknek és menedékkérőknek. – A kormányzat őrzött és nem őrzött szálláshelyeket tart fenn, a védelemben részesültek elszállásolását e szálláshelyeken oldjuk meg – közölték.

A Belügyminisztériumhoz tartozó Belügyi Alapok portálról azonban az is kiderült, hogy a védelemben részesülő menekültek lakhatásának segítésére tavaly decemberben is kiírtak egy pályázatot. A keretösszeget jelentősen megemelték, már 291 millió forintra lehet pályázni idén február 15-éig. A pályázat célja a menekültek önálló életének segítése például lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott anyagi támogatással. A pályázati kiírás forrását az MMIA és a Belügyminisztérium költségvetése társfinanszírozásban állja vissza nem térítendő támogatás formájában.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.23.