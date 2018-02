Orbán: Külföldről fizetett lejáratókampány folyik a kormány ellen

Külföldi gazdasági és politikai érdekcsoportok Soros György vezetésével gyenge és zsarolható kormányt szeretnének Magyarországon – fogalmazott a Magyar Idők szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz visegrádi kihelyezett frakcióülésén szerdán este. A kormányfő állítólag arról beszélt, hogy a jelenlegi kormány nem zsarolható, hanem független – ezt állítólag a gazdasági válság kezelésével, az energiaszolgáltatók, a bankok egy részének és a német tulajdonú sajtó egy részének „nemzeti kézbe” vételével érték el.

Az áprilisi választás tétje Orbán szerint pont az, hogy független vagy zsarolható kormány jön létre. Egy zsarolható kormány szerinte fel fogja adni a függetlenséget és bevándorlóországgá engedi alakítani Magyarországot. A miniszterelnök azt mondta: az ellenzék több gazdasági és külföldi érdekcsoport kezében van. Úgy fogalmazott: a reménytelenség gyűlöletet szít, ezért az ellenzéktől gyűlöletre és gyűlöletkampányra lehet számítani.

Azért akarnak levadászni minket, mert útjában állunk azoknak, akik bevándorlóországot akarnak csinálni Magyarországból és bevándorlókontinenst Európából – mondta a miniszterelnök zárt körben, saját képviselői előtt is. Szerinte egy külföldről irányított lejáratókampány zajlik a kormánypártok ellen, amelyhez nemzetközi intézmények és külföldi újságok is asszisztálnak. Olyan érdekcsoportok fizetik és finanszírozzák őket, akiknek várományuk van, ha kormányváltást tudnak elérni – mondta.

Ugyanakkor úgy fogalmazott: a kormány nincs egyedül, hiszen létrehozta a közép-európai országok szövetségét, a V4-eket, egyetért a szomszédaival, Szerbiával és Romániával is, illetve vannak már szövetségesei Bécsben és Bajorországban is. „Ráadásul a nagyhatalmi központokban, Washingtonban, Pekingben, Moszkvában is a kormányok barátilag tekintenek Magyarországra” fogalmazott a Magyar Idők szerint a kormányfő.