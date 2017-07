Orbán már most szavazásra buzdítja a kettős állampolgárokat

Levelet írt Orbán Viktor miniszterelnök a határon túliaknak, legalábbis a HVG.hu, és a 444.hu egy-egy olvasója is beszámolt erről. A kormányfő már most arra buzdít mindenkit, hogy vegyenek részt a jövő tavasszal esedékes országgyűlési választásokon, ehhez pedig regisztráljanak. „Ahhoz, hogy Ön is részt vehessen ezen a választáson érdemes már most cselekednie” - írja Orbán Viktor arra kérve az érintetteket, hogyha még nem regisztráltak, akkor tegyék meg.

A miniszterelnök a néhány bekezdéses levelében ezúttal is felidézte, hogy a 2010-ben megalakult Országgyűlés egyik első döntése volt, hogy megadta a kettős állampolgárság lehetőségét a határon túli magyarok számára. „Hét éve létrejött az, amire majd száz évig vártunk” - fogalmazott, leszögezve, hogy a határokon átívelő nemzetegyesítés nemcsak egy gesztus, egy megkésett jóvátétel, sokkal inkább „mindennapi cselekvés, hogy közösen alakíthassuk sorsunkat”.

A migrációt, mint állandó kormányzati témát ezúttal konkrétan nem említette, csak annyit írt, hogy Magyarországon sorsfordító döntéseket kell meghozni, a tét, hogy „tudjuk-e tovább javítani életkörülményeinket, meg tudjuk-e védeni kultúránkat, és meg tudjuk-e erősíteni biztonságukat”.

A kettős állampolgárok jövőre is úgy tudnak majd részt venni a választáson, ha előtte regisztrálták magukat, így lehetőségük nyílik levélben szavazni. Ezzel szemben a külföldre vándorolt magyaroknak, akik itthon rendelkeznek állandó lakcímmel, ez a lehetőség nem áll fenn. Az ellenzék állandó kritikája, hogy nekik személyesen kell leadniuk a voksukat akár úgy is, hogy több száz kilométert utaznak a szavazóhelyiségig.

A Fidesz nem véletlenül buzdít szavazásra a határon túliak körében, 2014-ben a 128 ezer érvényes voksból ők kaptak 122 ezret.