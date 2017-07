Orbán vallásközi párbeszédről beszélt a New York-i főrabbival

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délben az Országházban ebéden látta vendégül Arthur Schneiert, a New York-i Park East zsinagóga főrabbiját – tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t.

A kormányfő és a főrabbi tárgyalásán megállapították: a világ konfliktusai mögött vallási okok is meghúzódnak, így a különböző vallások hívei között ma már nem csupán toleranciára van szükség, hanem kölcsönös tiszteletre és elfogadásra is.

Kérdés, hogy a miniszterelnök igaznak tartja-e a muszlim vallás esetében is, hiszen tavaly szeptemberben még arról beszélt, hogy elképzelhetetlennek tartja a muszlimok európai integrációját, és bár az iszlám hitűeknek joguk van tőlünk különböző módon élni, de ahhoz nem kell idejönni.

A főrabbi a találkozón megelégedését fejezte ki amiatt, hogy a magyar kormány felelősséget vállal minden egyes magyar állampolgárért.

Orbán Viktor és Arthur Schneier egyaránt nagy jelentőségűnek nevezte, hogy a jövő héten – a kommunizmus összeomlása óta először – Izrael állam miniszterelnöke Magyarországon hivatalos látogatást tesz.

Scheiner baráti fogadása utalhat arra is, hogy a magyar kormány bizonyítani szeretné, a Soros-ellenes kampány ellenére sem antiszemita. A helyzetet csak érdekesebbé teszi, a New York-i főrabbi is megjárta a budapesti gettót: 1938-ban, Bécsben született, de családjával a magyar fővárosba menekültek a zsidóüldözés elől, és itt élte át a holokauszt időszakát is – majd 1947-ben az Egyesült Államokba emigrált.

Korábban Izrael magyarországi nagykövete a Soros-plakátok eltávolítását kérte – Yossi Amrani a nagykövetség Facebook-oldalán közzétett, magyar és angol nyelvű közleményben azt írta: a Soros elleni kampány ugyan egy bizonyos személy politikai bírálatára épül, de ezen túlmenően „szomorú emlékeket idéz fel”, illetve „gyűlöletet és félelmet szít”. A nagykövetség arra szólítja fel az illetékeseket, hogy „vessenek véget ennek az ördögi körnek”.

Később azonban az izraeli külügyminisztérium Benjamin Netanjahu utasítására visszavonatta, illetve árnyalta Amrani közleményét. Emmanuel Nahshon, az izraeli külügyminisztérium szóvivője vasárnap élesen bírálta Soros Györgyöt. Szerinte a budapesti nagykövet által kiadott közlemény „semmiképpen nem azt állította, hogy jogtalan a bírálat Soros György ellen, aki folyamatosan aláássa Izrael demokratikusan megválasztott kormányát a zsidó államot rágalmazó szervezetek támogatásával, és megpróbálja eltagadni Izraeltől az önvédelemhez való jogát”.