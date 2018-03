Orbán Viktor elárulta, hogy mi a választás tétje

Legnagyobb tétje az április 8-ai választásnak az, hogy bevándorlóállammá válik-e Magyarország, és sikerül-e megőrizni a biztonságot, az európai kultúrát és életmódot – mondta az MTI tudósítása szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A kormányfő szerint a terrorveszély fokozódása és a közbiztonság romlása összefügg a migrációval. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a bevándorlás veszélybe sodorja az európai kultúra egyik sarokkövét, a női egyenjogúságot, és kijelentette: Magyarország álláspontja szerint a kontinens megtelt, a határokat meg kell védeni, a migránsokat pedig Európán kívül kell tartani. Ha megszűnik az illegális migráció, nem lesz kiket szétosztani, és ezzel a kvótavitáktól is megszabadulna az Európai Unió – tette hozzá.

Mindenképp figyelemre méltó a női egyenjogúságot hangoztató kijelentés a kormányfő korábbi, a washingtoni nagykövet lecserélésével kapcsolatban elhíresült kijelentésének fényében, miszerint nőügyekkel nem foglalkozik. És ha már a nőkről van szó, elég volna csak megszámolni, hány nő ül Orbán Viktor kormányában. Segítünk: egy sem. Az országgyűlési képviselőknek is mindössze 10 százaléka nő.

A migrációnál maradva Orbán Viktor az interjúban közölte, szerinte Brüsszel az európai pénzek jelentős részét a migránsokra akarja költeni, az új uniós előterjesztés szerint pedig Magyarországra már az első körben 10 ezer migráns érkezne. Az ehhez előírt, fejenkénti 9 millió forintos ellátás tönkretenné a nehezen elért gazdasági eredményeket, vagyis nemcsak kulturális okokból nem szabad migránsok tízezreit küldeni egy-egy tagállamba, hanem azért is, mert meghaladná az országok teherbírását – tette hozzá.

Fontos fejleménynek nevezte a miniszterelnök az olaszországi változásokat, hiszen – mint mondta – az EU három nagy tagállamának egyikében az emberek túlnyomó többsége már a bevándorlás ellen foglalt állást, és ennek hatása az unió központjában is érezhető. Európa legfontosabb kérdése tehát a bevándorlás, hiába cenzúrázzák át a migrációról és a terrorizmusról szóló híreket az interneten is – mondta. Azt ugyanakkor nem tette hozzá, hogy a közmédiával mi a helyzet: mint arra jó pár ellenzéki politikus is rámutatott – akik öt perc lehetőséget kaptak az M1 műsorfolyamában –, felháborító és elfogadhatatlan, ami köztájékoztatás címén zajlik „a Fidesz–KDNP nyomására, hatására és eszközeként”.

A Vasárnapi újságnak adott interjúban meglepő összeesküvés-elméletet fejtegetett a kormányfő. Továbbra is arra számít, hogy a választásokra a kormány jelöltjeivel szemben mindenütt egyetlen ellenzéki jelölt áll majd. Utóbbiak eszközének a rejtőzködést nevezte, hiszen – mint mondta – az ellenzék mögött álló erők valódi céljai ellentétesek az emberek akaratával, ezért nem állnak ki nyíltan, leplezik magukat, miközben beépültek döntéshozatali központokba, és ott vannak Brüsszelben is.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a „Soros-hálózat” ellen a leleplezés a legjobb eszköz, vagyis meg kell mutatni, mit akarnak valójában elérni ezek a szervezetek, a választások után pedig átláthatóságra kell kényszeríteni őket, és meg kell tiltani a migráció támogatását. A magyar származású amerikai üzletembernek pedig üzent is: „Soros Györgynek Amerikába kellene mennie ahelyett, hogy Magyarország sorsát akarja megváltoztatni”. A miniszterelnök szerint nem lehet többé kitenni azokat, akik bejönnek Magyarországra, ezért a migráció kérdésére nem szabad rossz választ adni. Megjegyezte: amíg a magyar választók a jelenlegi kormányt tüntetik ki a bizalmukkal, mindez nem fog bekövetkezni.

Orbán Viktor az interjúban kiemelte azt is, hogy elérhető közelségbe került a teljes foglalkoztatottság, fölépült az új, munkára épülő gazdasági rendszer, 10 millió ember összefogásának köszönhetően pedig Magyarország 2010 után kikerült a csőd fogságából. A kormány azonban nem az elért eredményekkel, hanem a jövő kérdéseivel akar foglalkozni – mondta a miniszterelnök.