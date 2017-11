Orbán Viktor és Orbán Gáspár is ellátogatott a Puskás Akadémiára

Orbán Viktor és Orbán Gáspár is ellátogatott a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia első alkalommal megrendezett öregdiák találkozójára – derül ki a honlapjukon közzétett, „Vidáman nosztalgiáztak az öregdiákok” címmel megjelent beszámolóból, a hírt a 444 szúrta ki.

Az összefoglaló szerint az egykori növendékeket az akadémiát alapító miniszterelnök köszöntötte, aki úgy fogalmazott: nagyon örül, hogy ilyen szép számmal összegyűltek az egykori akadémisták, hiszen „az ilyen intézmények fő ereje világszerte a volt növendékek összetartásában rejlik”.

„Mikor megalapítottuk a Puskás Akadémiát, hosszú távra terveztünk, és természetesen nem csupán azokra a volt diákokra vagyunk büszkék, akik futballisták lettek. Mindenki sikerének örülünk, és jó érzés látni-hallani, hogy az egykori akadémisták megállják a helyüket az életben” – fűzte hozzá.

Mészáros Lőrinc, az akadémiát működtető alapítvány kuratóriumának elnöke is beszédet mondott. Kiemelte, hogy az akadémia megalapításakor nem is álmodtak hasonló sikerekről és körülményekről. „Igyekeztünk az évek során folyamatosan fejleszteni az infrastruktúrát, és manapság büszkén nézhetünk körbe, hiszen kiváló és modern körülmények között készülhetnek csapataink” – jelentette ki.

A beszámoló mellett fotókat is közzétettek az eseményről, ebből kiderül, hogy a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár is megjelent a találkozón, aki egyébként a klub korábbi játékosa is.

Az öregdiák-találkozó „az emlékezetes pillanatok felidézésével” kezdődött, és Puskás Ferenc szobrának megkoszorúzásával folytatódott. A résztvevők bejárták a kollégium épületét, majd együtt tekintették meg a Pancho Arénában a Puskás Akadémia FC – Diósgyőri VTK NB I-es mérkőzést.