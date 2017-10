Orbán Viktor: Márciusban újrakezdjük

Most, három évtized után újra veszély fenyegeti azt, amit Magyarországról és a magyar élet rendjéről gondoltunk, újra történelmünk fordulópontjához érkeztünk – jelentette ki Orbán Viktor.

Amíg nem nyeri vissza szuverenitását, addig Európa kormánykerekét sem lehet a helyes irányba fordítani

„Elképedve látjuk, hogy a globalizmus erői feszegetik az ajtónkat és homo brüsszelikusszá gyúrnának bennünket” – így Orbán Viktor.

Beszéde végén azt üzente, „márciusban újrakezdjük”, és „áprilisban győzni fogunk”.

Idén a Terror Háza Múzeumnál mondott beszédet Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanegyedik évfordulóján.

Orbán Viktor beszéde kezdetén hangsúlyozta, hogy eshet eső, fújhat szél, „jöhet könnygáz vagy lovasroham”, mi összegyűlünk, mert – éljünk bárhol a világon – „ma emlékezni akarunk”. A miniszterelnök hozzátette, egy múzeumot helyeztünk ide, „Budapest, Magyarország és Európa szívébe”, hogy bennünket is figyelmeztessen: ha elvész a szabadság, mi magunk is elveszünk. A szabadságért mindig meg kell küzdenünk – fűzte hozzá, és kiemelte, hogy szerencsés az a nép, amelynek a kellő pillanatban, a sorsdöntő órákban vannak lányai és fiai, akik készen állnak a haza védelmére. „Van, amikor a hazát tényleg meg kell védeni” – szögezte le.

„Mi nemcsak emlékezünk, de nem is felejtünk”, és szokás azzal vádolni minket, hogy nem tudunk megbocsátani. „A nyugatiak, ha csodálták is a magyar forradalmat, nem értették” – jelentette ki. Hozzátette, azért nem értenek minket Brüsszelben ma sem, „mert már akkor sem értettek”.

Voltak időszakok, amikor egy birodalmat kellett irányítanunk, és volt olyan is, amikor az ellenség pusztítása után kellett újjáépíteni és újjáépíteni a hazát. „Vállaltuk, amit vállalni kellett” – emelte ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette, az emlékezés segít, hogy farkasszemet nézzünk „mai életünk igazságával is”. Mindig volt saját elképzelésünk Magyarországról, egy látomás arról, hogyan kell embernek lenni és ember módjára élni. Az igazság az, hogy most, három évtized után újra veszély fenyegeti azt, amit Magyarországról és a magyar élet rendjéről gondoltunk, „újra történelmünk fordulópontjához érkeztünk” – jelentette ki.

– Elképedve látjuk, hogy a globalizmus erői feszegetik az ajtónkat és homo brüsszelicusszá gyúrnának bennünket – így Orbán Viktor.

Európát „elvakították hajdani sikerei”, most a saját háza táján is alig tud rendet teremteni – fogalmazott Orbán Viktor. „Az európai emberek, köztük mi is, torkig lettünk azzal, hogy a globalizációt ellenállhatatlan erőként fogadtassák el velünk” – mondta, hozzátéve, minden válsághelyzetben Európát kiáltanak, „mintha varázsszó lenne”. Amíg nem nyeri vissza szuverenitását, addig Európa kormánykerekét sem lehet a helyes irányba fordítani – szögezte le a miniszterelnök.

„Már csak mi állunk ellen”, az Európa jövőjéért folytatott küzdelem pedig éppen ide összpontosul. „Mi magyarok voltunk azok, akik megtörtük a hallgatás jegét” – hangsúlyozta. Mint mondta, ha magyar Magyarországot és európai Európát akarunk, arról nyíltan kell beszélnünk, és harcolnunk is kell.

A pénzügyi spekuláns tervét meg lehet lékelni – mondta, anélkül, hogy Soros György nevét kimondaná. Már csak mi állunk ellent, Közép-Európa maradt az egyetlen migránsmentes övezet – fogalmazott.

„Nekünk senki sem mondhatja, hogy lehetetlen”, csak az kell, hogy mi itt, Közép-Európában összefogjunk, és a büszke nemzetekhez méltó módon viselkedjünk. „A tét nagy, semmit sem vehetünk félvállról” – szögezte le Orbán Viktor. Beszéde végén azt üzente, „márciusban újrakezdjük”, és „áprilisban győzni fogunk”.

A központi rendezvények reggel a Kossuth Lajos téren kezdődtek, ahol Áder János köztársasági elnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke jelenlétében ünnepélyesen felvonták Magyarország lobogóját.

Egyébként számos programmal várják a családokat, az érdeklődőket, a megemlékezőket a forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Az ünnepnapon ingyen látogatható az Országház, ahol az érdeklődők megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát. A fővárosban napközben ’56-os játék- és dokumentumfilmeket is vetítenek majd a Corvin, a Tabán, valamint a Kino Cafe Moziban. Este szabadságkoncertet tartanak a Millenárison, ahol mások mellett fellép a New Level Empire és a Margaret Island.