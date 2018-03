Orbán Viktor hiába fenyeget minket

Értünk mi a szóból. Értettük a miniszterelnök március 15-i üzenetét is. Az alig burkolt fenyegetést mindenki számára, aki nem ért egyet vele. A választások után politikai, erkölcsi és jogi elégtételt fognak venni – mondta Orbán Viktor. A fenyegetést mi, a Magyar Nemzet alkotói közösségének tagjai együtt és személyesen is magunkra vesszük. A kihívást pedig vállaljuk. Vállaljuk az összes vegzálást, ami azzal jár, hogy az ember nem a hatalom kiszolgálója, a kormányoldali információs blokádtól kezdve a konkrét inzultusokig. Vállaltuk mindezt már akkor, amikor ezt a hivatást választottuk. Nem félünk. Kérdezni és közölni fogunk továbbra is. Önökért, az olvasókért. Bárki legyen is kormányon.

Belföld Munkatársainktól Fenyegetőzött az ünnepen Orbán Viktor A kormányfő választások utáni elégtételről beszélt, és harcba szólította a magyarokat. A Jobbik válasza: Orbánnak van félnivalója. Videós összefoglaló.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.17.