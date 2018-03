Orbán Viktor is reagált a Kósa-ügyre – bár ne tette volna

Kampánylyukból kampányszél fúj – így reagált Orbán Viktor kormányfő a Zoom.hu megkeresésére a Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős, tárca nélküli miniszter ügyében. Álláspontját Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár közvetítette a portál kérdésére.

Lapunk kedden számolt be róla : egy közjegyzői okirat szerint Kósa Lajos miniszter, volt debreceni polgármester több mint 4 milliárd euró fölött rendelkezhetett. A horribilis, európai átlagban is súlyosnak mondható összeget a papír szerint arra kapta, hogy a megbízó Szabó Gáborné helyett, annak képviseletében magyar államkötvényeket vásároljon.

Kedden délelőtt a politikus még azt állította, semmit sem tud a hihetetlen vagyon állítólagos örököséről, csupán annak ügyvédjét ismeri távolról. Estére már ott tartott, hogy a „csengeri háztartásbeli” meggyőző iratokat mutatott neki az örökségről, és 2012-ben kereste meg, mert benne megbízott.

Szerdán írtuk meg azt is, nem csak az államkötvényekre szánt súlyos összegről volt szó: a megbízó több mint 800 millió forintot akart ajándékozni Kósa Lajos édesanyjának, a később több száz milliós értékű mátészalkai sertéstelepet vásárló Kósa Lajosnénak. A miniszter szerdán újságírói kérdésekre válaszolva erre nem adott magyarázatot, csak annyit mondott, megteszi a feljelentést az ügyben. Azt nem tudni, eddig miért nem tette meg, ha korábban is szélhámosságra gyanakodott, illetve akkor miért szerepelt együtt egy iskola kiemelt támogatójaként tavaly novemberben is Szabó Gáborné és családja mellett.

Minderre volt képes tehát a miniszterelnök azt reagálni, amit.