Orbán Viktor leadta a szavazatát, és megy mozgósítani

„Igyekeztem korán eljönni, most még kampány van, egész az urnák zárásáig. Magam is részt veszek a mozgósításban” – mondta a kormányfő, miután szavazott Zugligeten fél nyolc után. Orbán Viktor megismételte, hogy a választási tétje Magyarország jövője, „nemcsak pártokat, kormányt, hanem jövőt is választunk magunknak”.

„Nem akarok sajtótájékoztatót tartani, ugyanis udvariatlanság lenne a választópolgárokkal szemben, ez nem a politikusok, hanem a választópolgárok napja, és az ő döntésük előtt nem illendő, és talán nem is szabad mondani semmit.”

Külföldi újságírók több kérdést is feltettek neki Magyarország és az Európai Unió viszonyáról, ezekre azt felelte: Magyarország lojális tagja a nemzetközi szervezeteknek, a kormány az ország érdekeit képviseli, mert „szeretjük az országunkat, küzdünk a jövőjéért”. Azt is mondta, hogy az EU nem Brüsszelt jelenti, hanem a nemzeti fővárosokat együtt.

