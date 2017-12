Orbán Viktor: Már nagyon nehéz elnyomni a véleményeket

Az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságában (LIBE) a jogállamiság magyarországi helyzetéről délelőtt tartott meghallgatásról a kormányfő leszögezte: Magyarország még 2013 előtt az összes, demokráciával összefüggő vitakérdést rendezte az unióval, tehát magyar demokráciavita nincs Brüsszellel, az EP támadja Magyarországot ezzel az ürüggyel.

Megjegyezte hogy „a brüsszeli gépezetnek” az EP a leginkább politikailag motivált része; ha Magyarországon olyasmi történik, ami nagyhatalmak, nagy cégek vagy nagy emberek érdekét sérti, az EP az első, amelyik „ugrik és megtámadja hazánkat”.

Arra a felvetésre, hogy három kérdésben az Európai Bíróság elé citálják Magyarországot, Orbán Viktor kijelentette: törődni kell ezzel, s meggyőző erővel kell bemutatni érveinket. Mint mondta, az egyetem, az „álcivilek” ügye és a kvóta kérdése is Soros Györgyhöz vezet, akinek az összes problémája elvezet a bevándorlás ügyéhez.

Arról, hogy magyar közéleti szereplőktől jelölés érkezett, hogy Soros György Nobel-békedíjas legyen, azt mondta: ebből az következik, hogy Magyarország szabad ország, szabad bármelyik állampolgárnak jelölnie, az a szerencse, hogy „nem nekünk kell erről dönteni”.

Kitért arra is, hogy Magyarországnak tanulnia kell a Nyugat hibájából, mert bizonyos kultúrák összekeveredése nem magasabb rendű életet fog hozni, hanem visszavet egy sokkal rosszabb minőségű társadalom irányába, ezért ezt meg kell akadályozni, és most még van rá mód. Kijelentette: nem lenne helyes minden, a migrációt támogató vélemény mögé csak önös gazdasági érdekből rossz dolgokat akaró, azok helytelenségéről meggyőződött, de pénzért azokra mégis hajlandó embereket látni. Mert – folytatta – bár vannak ilyenek, van rengeteg ember, aki nem gonosz, nem rossz szándékú, csak „hittel hiszi”, hogy az emberiség fejlődésének az az iránya, amikor összekeverednek a különböző kultúrákból érkezők és kevert népességű világ jön létre.

Úgy fogalmazott: érti, miért lelkesednek ilyesmiért, de szerinte ez „a józan ész szabályaival ellentétes”. Ez ideológia és utópia – tette hozzá –, mert ha összekeveredünk nagyon távoli kultúrából érkező emberekkel, akik alapvető kérdésekben mást gondolnak, abból nem szép élet lesz, hanem párhuzamos társadalmak jönnek létre, importálni fogjuk a gyűlöletet, az antiszemitizmust, a férfi-nő egyenjogúságról vallott nézeteknek és a vallásszabadságnak vége lesz – írja az MTI.

A 444.hu beszámolója szerint a miniszterelnök beszélt a „Soros-hálózat elleni harcról” is, mellyel kapcsolatban azt mondta: „minden, a nemzetközi gyakorlatban elfogadott eszközt használni kell”, és a kérdés alapján ideértette a titkosszolgálatokat is.

Orbán azt is mondta, hogy ma már nagyon nehéz véleményeket elnyomni egy országban, hiszen mindannyian újságírók lettünk, mert fent vagyunk a közösségi médiában. Szerinte a kettős mérce sajátos magyar változata, hogy amikor a baloldal vásárolt médiát, akkor nem szóltak, amikor meg nemzeti-konzervatív tulajdonosok jelennek meg, vége a szólásszabadságnak. Úgy véli, egyszerűen megfogadták, amit Medgyessy Péter miniszterelnökként mondott, vagyis hogy akinek tévé kell, vegyen magának. „Azt is mondhatnám, hogy a baloldal és Medgyessy Péter is elégedett lehet, hiszen meghallgatásra került a tanácsa” – mondta Orbán.