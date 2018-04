Orbán Viktor: Mi pályaelhagyó értelmiségiek volnánk

Orbán Viktor szerint „Soros emberei” be fognak ülni a kormányba, ez történt más országokban is, erről szólnak a Soros-leaksben kiszivárgott hangfelvételek. Ha Soros emberei kormányzati befolyáshoz jutnak, akkor elfoglalják a magyar energiaszektort és a bankrendszert. A miniszterelnök a csütörtöki Figyelőben megjelent interjúban arról is beszélt, hogy szerinte ennek a magyar emberek fogják megfizetni az árát, ezért „Soros jelöltjeivel” szemben csak a Fidesz–KDNP jelöltjeire lehet számítani, hiszen a „sorosista kalkulációk szerint a többiek már a zsebben vannak”. Az egyetlen felelős döntés ezért április 8-án két iksz a Fideszre – hangsúlyozta a kormányfő.

Dosszié Választás 2018