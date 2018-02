Orbán Viktor: Nem is tudjuk, milyen jó dolgunk van

Orbán Viktor pártja visegrádi kihelyezett frakcióülése után zárt közben azt mondta, hogy 2,2 millió szavazattal már győznek, és ha kiesik az MSZP, az plusz 3 mandátum a Fidesznek – írta meg egy jelenlévő tájékoztatása alapján az Atv.hu.

A portál cikke szerint a kormányfő szerda este a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülésén a Thermal Hotel Visegrádban – szigorúan zárt körben – az április 8-ai választásokról azt mondta: jó a pozíciójuk, a mostani kalkulációk szerint nem kényszerülnek koalíciós kormányzásra, ha győznek. Szavai szerint azt a „politikai luxust” élvezhetik majd, hogy az abszolút többség megszerzésével ismét egyedül kormányozhatnak. Ezt arra alapozta, hogy jelenleg 2,2 milliós táboruk van, és ha ennyien szavaznak rájuk, azzal már megnyerhető a választás, és megszerezhető a feles parlamenti többség az újabb kormányalakításhoz.

A zárt megbeszélés egyik résztvevője Orbán Viktor ellenzékről szóló megállapítását is idézte az Atv.hu szerzőjének. Eszerint kieshet a parlamentből a Párbeszéddel párhuzamosan az MSZP is, ugyanis együtt 10 százalékot kellene szerezniük. Amennyiben kiesik, az a Fidesznek 3 plusz mandátumot hozna – jósolta a miniszterelnök.

Az LMP-ről szólva Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy a párt nem köthet szövetséget a Jobbikkal vagy a baloldal erőivel, „mert akkor szét fog esni”. A Jobbikról vagy Vona Gáborról Orbán Viktor nem sokat beszélt, de egy képviselői kérdésre válaszolva azt érzékeltette: nem tekinti egyáltalán veszélyes riválisnak a Jobbikot; lehet, hogy pár százalékkal jobb eredményük lesz, mint amit a közvélemény-kutatások mutatnak, de nem kormányképesek.

A miniszterelnök Visegrádon a képviselőknek is azt mondta, hogy Romániából 4 milliárd köbméter gázt kaphatunk – számolt be róla az ATV.hu forrása. Korábban a Magyar Nemzet is megírta, hogy a magyar miniszterelnök elképzelésével szemben a román külügyminisztérium a gázszerződéssel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy nem köthetik le egyetlen ország cégei a Fekete-tengeren kitermelt és egy újonnan megépítendő magyar–román vezetéken keresztül szállított teljes földgázmennyiséget.

A zárt ülésen a miniszterelnök az Elios ügyéről nem beszélt, Simicska Lajossal pedig mindössze viccelődött a sajtóviszonyok átalakulása kapcsán, amikor azt elemezte, hogy sikerült „független” sajtóviszonyokat teremteni, de szerinte van még teendő ezen a téren. Az Atv.hu írása szerint ez utóbbi kijelentés a Fidesz választási győzelme utáni, újabb sajtópiaci beavatkozás lehetőségére utalhat.