Orbán Viktor nyugodtan kampányolhat óvodákban

A választási bizottság az MTI-hez vasárnap este eljuttatott határozata szerint Sólyom Jöran, az MSZP-Párbeszéd országgyűlési egyéni választókerületi képviselő-jelöltje; Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje; az Együtt – a Korszakváltók Pártja; a Momentum Mozgalom Párt, továbbá Karácsony Gergely az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje nyújtott be kifogást Czunyiné Bertalan Judit a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje és Orbán Viktor miniszterelnök március 21-én óvodai és bölcsődei látogatásai miatt. A kifogásokhoz videofelvételt is csatoltak, s a kormányfő Facebook-oldalán megosztott bejegyzésre is hivatkoztak.

A határozatban leírták: március 21-én Dad községben a Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődében a miniszterelnök és Czunyiné Bertalan Judit az udvaron a gyerekekkel találkozott, kezet fogtak, beszélgettek és közös fényképet is készítettek velük. Szintén március 21-én a bakonysárkárkányi új óvoda alapkövének letételén – ahol szintén megjelent Czunyiné Bertalan Judit és Orbán Viktor – az óvodás gyerekek műsort is adtak a számukra.

A helyi választási bizottság úgy értékelt: a „fentiekben vázolt magatartás nem valósított meg jogellenes kampánytevékenységet" tekintettel arra, hogy a helyszínen nem hangzott el a választók magatartásának befolyásolására irányuló beszéd, továbbá nem adtak át olyan tárgyakat sem, amelyek a párt szimbólumait, vagy a jelölt nevét tartalmazzák. Mindezek nyomán a választási bizottság úgy ítélte meg, hogy a választási eljárás alapelvei nem sérültek.

Megjegyezték azt is: mérlegelésükben jelentős szerepet játszott az a tény, hogy a látogatások helyszínén az érintettek nem mondtak kampánybeszédet, nem használtak semmilyen tárgyat a párt népszerűsítése érdekében, tehát nem valósult meg jogellenes kampánytevékenység.

A helyi választási bizottság valamennyi kifogást – 3 igen és 1 nem szavazattal elutasította – áll a határozatban.