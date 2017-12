Orbán Viktor: „Politikai kézitusát” vívtunk Brüsszelben

„A jó hír, hogy egyetértettünk a migráció úgynevezett külső kérdéseiben: határvédelem és a migránsok megállítása a határon kívül. A rosszabb hír, hogy továbbra sem értünk egyet a betelepítések és a bevándorlás kérdésében” – mondta Orbán Viktor Facebookon közzétett, a csúcstalálkozó első napjáról szóló beszámolójában.

„Eddig gyűrtük egymást, kézitusa volt, afféle politikai kézitusa” – szögezte le a miniszterelnök.

Mint mondta, továbbra is sokan vannak – nagyok és erősek – azok, akik nem megállítani akarják a migrációt, hanem be akarják hozni a migránsokat Európába, és utána pedig kötelező erővel szét akarják osztani. „Így Magyarországra is akarnak betelepíteni idegeneket, migránsokat, dacára annak, hogy mi ezt egyáltalán nem akarjuk” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a közép-európaiak jól harcoltak, „a lengyelek, csehek, szlovákok, szlovénok és mi is, a hadállásokat meg tudtuk őrizni, de az ellenfeleinket nem tudtuk meggyőzni”. A vita nem fejeződött be, most néhány hét szünet következik, de „márciusban újra találkozunk, és folytatódik a küzdelem a bevándorlás kérdése körül” – közölte Orbán Viktor.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a csúcstalálkozó pénteken folytatódik, de most már gazdasági és pénzügyi kérdésekről lesz szó.

Az Európai Tanács a szokások szerint mindössze egy „Következtetések” című dokumentumot ad ki arról, mire is jutottak az állam- és kormányfők. A csütörtökön éjjel, 22:47-kor közzétett dokumentumban egyetlen szó sem szerepel a migrációról vagy a menekültügyi rendszerről, még az sem, hogy később visszatérnek rá. Ez arra is utalhat, hogy valóban nagyon messze voltak a konszenzustól, de arra is, hogy érdemben nem foglalkoztak a kérdéssel.