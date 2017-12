Orbán tanácsadójának fontosabb a kampány az éhező gyerekeknél

Napokon belül megdöglöttek azok a naposcsibék, amelyeket a komoly kormányzati hátszéllel működő Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány osztott ki négy évvel ezelőtt borsodi és hevesi falvakban – derül ki a Hír TV Célpont című műsorából. A mélyszegénységben élők azóta sem látták a „segély helyett háztájit” programot kitaláló miniszterelnöki főtanácsadót, Hegedűs Zsuzsát. A borsodi Arlón és Szendrőn egyetlen csibe sem maradt életben, a helyiek szerint azért, mert a szállítás és a kiosztás során nem úgy bántak a pár napos állatkákkal, ahogy kellett volna.

A Célpont több települést is meglátogatott azok közül, ahol Orbán Viktor főideológus szociológusa, Hegedűs Zsuzsa kisállatokat osztott. Volt, ahol megmaradtak, de inkább eladták őket, mert a pénz gyorsabban kellett a szegényeknek, mint ahogy a csibéből rántott hús lesz. Állami és piaci cégek is támogatták az alapítványt, amely tolta is a sikerpropagandát, nyolcvanszázalékos sikerről számolt be. Ám valójában kevés családnak változtatta meg az életét az elképzelés, amely hatalmas sikert aratott a Fidesz köreiben. Hegedűs jött, ment, a szegénység maradt.

A választási kampánystratégia kidolgozására hivatkozva hivatalosan is elnapolta a gyermekéhezés felszámolását Hegedűs Zsuzsa, a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány vezetője – tudta meg a Célpont, amikor a tapasztalatokról próbálták kérdezni őt. – A választási kampánystratégia kidolgozásában Hegedüs Zsuzsa kuratóriumi elnök asszonynak fontos szerepe van, addig nyilatkozatot nem ad – válaszolták a műsornak.