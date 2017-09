Orbán Viktor vagy kerítésbontás? – új szinten a Fidesz-kampány

A kötcsei pikniken maga Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt, hogy a jövő áprilisban esedékes választás tétje az elmúlt években elért eredmények megőrzése, és persze külön kiemelte az ország határainak megvédését, a sokak által bírált határkerítéssel együtt. A Fidesz kampányközpontjában azonban a jelek szerint ezt túl bonyolultnak találták. Ezért kifejlesztették a tökéletes kampányüzenetet, mutatjuk is:

Egyszerű és világos beszéd, meg is osztották hirtelenjében 720-an a Facebookon, és nem csak helyi Fidesz-szervezetek és képviselők oldalain, hanem szimpatizánsok is, szép számmal. Az üzenet ugyanis egyszerű és világos, még akkor is, ha konkrétan nem igaz, hiszen nincs ma Magyarországon olyan ellenzéki párt, amelyik azzal kampányolna, hogy lebontja a határkerítést.

Vona Gábor Jobbik-elnök nem csak a kerítés létét támogatja, de még azt is, hogy annak költségeire az EU-tól kérjen pénzt a kormány. Botka László, a szocialisták miniszterelnök-jelöltje – bár a kormánypárti média igyekezett kiforgatni a szavait – azt mondta, annak örülne, ha nem lenne szükség a kerítésre, de mindaddig megtartaná, amíg a magyarok félnek a migrációtól. Legutóbb Szél Bernadett, az LMP kormányfőjelöltje mondta azt, éppen a Magyar Nemzetnek, hogy a kerítést nem bontaná le, de keresné az európai megoldást.

Ennek a végtelenül leegyszerűsített, „Orbán vagy kerítésbontás” üzenetnek létezik egy fokkal bonyolultabb formája is, amelyen magát Orbán Viktort is ábrázolják, és valahogy még a családok támogatását és a munkahelyeket is sikerül egyetlen mondatba foglalni a határon álló objektummal:

Ugyanakkor egy másik posztban látszik, hogy az üzeneteket igyekeznek a végtelenségig leegyszerűsíteni, és narancs-fekete színkombinációval is megerősíteni, hogy mit kell gondolni a világ eseményeiről, például a kvótaperben elutasított magyar keresetről: