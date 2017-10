Orbán Viktornak ismét személyesen kell válaszolnia a parlamentben

Rövid ülésnapot tart ezen a héten a parlament, vagyis nem lesznek szavazások, így interpellációk sem, csak kérdések és azonnali kérdések. Utóbbiak sorában ismét eljött a napja, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek személyesen kell válaszolnia a neki szegezett kérdésekre, hiszen a kérdezők már háromszor visszautasították, hogy más válaszoljon a kormányfő helyett.

A szocialista Szakács László azt kérdezi a miniszterelnöktől, hogy „Ez önöknek a demokrácia?” Vona Gábor Jobbik-elnök kérdésének címe: „A kampány megindult. A miniszterelnök sporthoz fűződő kapcsolatáról”. Az LMP-s Szél Bernadett és Demeter Márta pedig azt tudakolja, hogy „Hol marad az Orbán-terv?”

Sátán = Soros

Előtte azonban még a napirend előtti felszólalások következtek. A KDNP-s Aradszki András kezdte a sort, aki korábban ismeretlen magasságokba emelkedett „A sátán/Soros-terv ellen küzdeni keresztény kötelesség” című felszólalásával, amely arról szólt, hogy Európa Ferenc pápa szerint is egy nagy család, és nem szabad nyitva hagyni éjszakára a kaput, mert jönnek a betörők.

Aradszki – aki egyébként energiaügyért felelős államtitkár – szerint a harmadik fatimai titok, amelyet száz éve bízott a szűzanya a pásztor gyerekekre, épp az, hogy a sátán legnagyobb támadása az egyház ellen a családok elleni támadás lesz. Innen valahogy Soros Györgyhöz is eljutott a képviselő, aki szerint a sátán ellen a rózsafüzér a megfelelő eszköz, a nemzeti konzultáció pedig a megfelelő alkalom, hogy elmondjuk, mit gondolunk a Soros-tervről.

„Szemérmetlen aljasság”

A szocialista Gúr Nándor napirend előtt azt kérdezte: meddig áll még fent az a helyzet, hogy embertelen körülmények közt, kiszolgáltatva kell dolgoznia több százezer embernek Magyarországon. Gúr szerint a munkahelyi balesetek számából is látszik, hogy mi zajlott az elmúlt hat-hét évben: több mint 30 százalékkal nőtt a balesetek száma, míg előtte folyamatosan csökkent.

A képviselő szerint a dolgozó emberek 70 százaléka a medián bér alatt keres, és nyílik az olló, a dolgozó emberek fele keres a létminimumnál kevesebbet. A kormány fókuszában a képviselő szerint a haszon áll, az emberek nem számítanak. Ennek jele, hogy megszüntették az Országos Érdekegyeztető Tanácsot, átírták a sztrájktörvényt és a munka törvénykönyvét is. „Csak szemérmetlen aljasságnak tudom nevezni, amit csinálnak” – mondta Gúr Nándor.

Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinet államtitkára reakcióként az MSZP belügyeivel foglalkozott. Szerinte az a döntés, hogy a szocialisták nem állítanak önálló miniszterelnök-jelöltet, azt jelenti, hogy letették a fegyvert Gyurcsány Ferenc előtt. Sőt, Dömötör szerint az egész baloldal behódolt a volt kormányfőnek, még az LMP is.

Dél-amerikai irányba tartunk

Az LMP-s Sallai Róbert Benedek pedig arról beszélt, hogy „országnyi területek” vannak nagybirtokosok kezében. A birtokszerkezet a képviselő szerint alapvetően határozza meg az agrárium szerkezetét, az pedig a vidék megtartó erejét. A dolog az „elcsalt kárpótlással” és a téeszek felbontásával, majd az állami gazdaságok privatizációjával kezdődött, de a Fidesznek is megvan a maga bűne, a birtokkoncentráció, amit a Magosz érdekei szerint hajtott végre.

Sallai számokat idézett, amelyek szerint Magyarország 30 legnagyobb érdekeltsége összesen 213 ezer hektáron gazdálkodik, ami nagyobb, mint Luxemburg egész területe. Csak Mészáros Lőrinc 82 négyzetkilométert birtokol, ami nagyobb, mint San Marino területe. Ez a nagybirtok-szerkezet egy dél-amerikai irányba visz, ahol az agrárium csak nagyon keveseknek nyújt megélhetést, folyamatosan elöregednek a települések.

Bitay Márton államtitkár az 1990-es évekig egyetért azzal, amit Sallai mondott, de szerinte önmagában a földtulajdon vagy bérlet nem vall inkorrektségre, és nem lopás, és egyébként is hatmillió hektár termőföld van Magyarországon. Bitay ismét azzal vádolta a képviselőt, hogy nem korrekt, hiszen ő és érdekeltségei is több mint kétezer hektárra pályáztak, és aztán eszébe jutott még Ron Werber is.

Orbán a KISZ-ből jött?

A jobbikos Volner János napirend előtt arról beszélt hogy tanulságos Orbán Viktor pályafutása, hogy a KISZ-ből indulva, Soros-ösztöndíjasként járt Oxfordban, majd hazatérve egyből országgyűlési képviselő lett. Most látszólag pont Soros György ellen viselnek hadat, ugyanúgy, ahogy Simicska Lajos is ellenség lett, pedig kétszer segítette hatalomba Orbánt. A kormányfő a képviselő szerint szisztematikusan építi le a jogállamot, komplett hazugsággyárat építettek fel, amely már 70 pert vesztett a Jobbik ellen.

A bírósági hivataltól az ügyészségig mindenütt volt fideszesek ülnek, a gazdaságban is a kormányhoz közel állók és barátaik kapnak megbízásokat és lehetőségeket. Még a villanyoszlopokra szerelt reklámtáblákat is balesetveszélyesnek minősítették, majd mikor Garancsi István megvette a céget, többé már nem voltak veszélyesek – mondta Volner, aki szerint a kormányhivatalok törvénysértő módon próbálja betiltani a Jobbik plakátjait. Az Állami Számvevőszék nem volt hajlandó átvenni a párt gazdálkodásáról szóló papírokat, majd azt hazudták, hogy titkolóznak.

Dömötör Csaba államtitkár szerint a Jobbik vagy egy oligarcha érdekében szólal fel, vagy ugyanazt mondja, mint bármelyik baloldali párt. Szerinte furcsa attól a párttól kioktatást hallani, amely korábban paramilitáris gárdával akart rendet tenni, vagy az iráni forradalmi gárdát hívta volna be a választásokat megfigyelni. A Jobbiknak már nem fontos az ország érdeke, mert üzleti vállalkozássá vált – mondta Dömötör.

A Fidesz a jelek szerint visszatér régi, bevált ellenségéhez, a parlamenti munkában amúgy részt nem vevő DK elnökéhez. Budai Gyula legalábbis arról beszél napirend előtt, hogy „Gyurcsány költségvetési csalást támogat?”.

