Orbán Viktorral vitázna a Momentum elnöke

Az MSZP-vel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is leülne vitázni Fekete-Győr András. A Momentum elnöke a Hír TV Newsroom című műsorában azt mondta: Orbán Viktort el is hívták vitázni a jelenleg is zajló Nyitás Fesztiválra, de nem tudott elmenni.

Hozzátette, hogy különböző ügyek mentén az LMP-vel együtt tudnak működni, de az országgyűlési választáson egyedül indulnak. Fekete-Győr András az ellenzéki pártok együttműködése kapcsán hangsúlyozta: az eltérő politikai közösségek az összefogással átverik a választókat.

„A cél, hogy 106 egyéni választókerületben 106 momentumos jelölt induljon. A Momentum jelenleg erősödik. Az, hogy heti szinten 50-100 tagot veszünk fel, az, hogy fesztivált szervezünk, az, hogy programot írunk, és rengeteg szakértő csatlakozik, az, hogy a Nyitás Fesztiválon ma az Emmanuel Macron fémjelezte politikai párt egyik parlamenti képviselője vett részt más uniós pártokéval együtt, mind azt jelzi, hogy a Momentumnak súlya van a magyar politikában, és egyre nagyobb súlya lesz” – mondta Fekete-Győr.