Orbánt búcsúztatták a Jobbik fáklyás tüntetésén

Orbán Viktor a múlt embere, hatalmi arroganciája azt mutatja, hogy fél. Mi viszont nem félünk, és leválthatjuk: a demokrácia összefogással megmenthető – ez volt a Jobbik pénteki fáklyás tüntetésének legfőbb üzenete.

Az összefogás ezúttal nem pusztán jól hangzó szlogen: nem volt még példa arra, hogy baloldali pártok és szavazók együtt, ilyen nagy számban jelentek volna meg a Jobbik bármely rendezvényén.

Az esős idő ellenére is több ezren hallgatták a felszólalókat: elment Juhász Péter, az Együtt elnöke, Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja és sok civil résztvevő, aki magától sosem tüntetne együtt a Jobbik szimpatizánsaival, de az Állami Számvevőszék büntetésével betelt a pohár – a fegyverként használt testület sokak szerint már a demokrácia létét veszélyezteti.

Az első beszédet a jobbikos színekben induló Kovács Tamás olimpiai bajnok kardvívó mondta, akit a rákosista időkre emlékeztet a Fidesz vezetési technikája.

A kormány nem a népet szolgálja, a korrupció követhetetlen mértékű, aki nincs a rendszerrel, az ellene van – hangsúlyozta az egykori bajnok. Szerinte Orbán Viktor demokratából lett diktátor, az ország szolgálójából lett önkényúr.

Nyikos László, az ÁSZ korábbi vezetője már szakmai oldalról bírálta a számvevőszék Jobbikot sújtó bírságát: mint mondta, a szervezet valaha kard nélküli lovag volt, ami az ország és a polgárok vagyonát őrizte, és minden állítását érvekkel, bizonyítékokkal támasztotta alá.

Domokos László vezetésének hét éve alatt viszont a szervezet eljátszotta reputációját, pártellenőrré degradálódott – munkája pedig szakmaiatlan, hiszen

be sem fejezett vizsgálati anyagokat közöl, indoklás nélkül büntet, amit aztán közgazdasági blablával próbál leplezni.

Ravasz László egykori bíró arról beszélt, hogy a kormánypárt tudatosan építi le a független bírói kart, Handó Tünde vazallusaival töltik fel a megüresedő helyeket – a renitens bírókon pedig bosszút állnak, akár családtagjaik megbüntetésével is.

Nyikos és Ravasz szavai után hosszan zúgott a „mondjon le!”, a tömeg dühödten követelte Orbán Viktor lemondását is. A talán legnagyobb indulatokat kiváltó beszédet mégis Puzsér Róbert tartotta, aki nem kímélte a Jobbikot és Vona Gábort sem:

olyan, mintha egy vicc szereplői lennénk, a szkinhed, a rabbi és a cigány együtt küzd a demokráciáért

– mondta az újságíró-showman, aki nem felejtette el megjegyezni, hogy az antiszemita hangokat sokáig eltűrő Vona most már Heller Ágnessel is szövetkezne és a Spinoza kávéházban beszélget liberális értelmiségiekkel.

„Mégis ez az összefogás az, ami legyőzheti a NER rendszerét. A kő üti az ollót, Márai Sándor üti Bayer Zsoltot, a polgári demokrácia a korrupt diktatúrát” – emelte ki Puzsér, aki szerint nem szakad le az ég, ha az egykori gárdista leül tárgyalni az egykori SZDSZ-essel.

A legjobban várt fellépő ugyanakkor Vona Gábor volt, akit hangos Isten hozott-tal köszöntöttek a jobbikosok. A pártelnök megköszönte hívei és a többi ellenzéki párt tagjainak bizalmát is.

„Örülök neki, hogy az ellentétes politikai vélemények mellett is ennyien eljöttünk, mert van, ami közös: a szabadság védelme és féltése” – mondta a pártelnök. Szerinte a magyar ember szinte mindent eltűr, de ha a szabadságáért jönnek, akkor felkel s harcol érte. Vona Gábor úgy látja, Orbán Viktor maga is ismeri a magyar néplelket, ezért is próbálja saját magát is szabadságharcosnak beállítani, de közben saját népének a szabadságát lopja el.

Orbán olyan alkut ajánl, hogy a bevándorlók elleni védelem fejében a szabadságunkat kéri. Mi viszont nem leszünk a rabszolgái!

– hangsúlyozta a pártvezető, a tömeg pedig hosszan ismételte az utolsó mondatot. A tüntetés a Szózat elszavalásával ért véget. Bár a rendőrség nagy erőkkel készült a demonstrációra, és a Jobbik is számolt provokátorokkal, az esemény végül rendbontás nélkül fejeződött be.

A tüntetés fél hét előtt véget ért: a közpénzből fenntartott MTI nyolc óráig nem tudósított a történtekről: a demonstráció után másfél órával mindössze néhány fényképet közöltek, és idézték a Fidelitas ide vágó politikai üzenetét. Eddig a közszolgálati Híradó.hu sem adott nagy teret az eseménynek, pár sorban szemlézték a kormányközeli 888.hu gúnyolódó tudósítását, amiben magáról az eseményről csak annyit írtak, hogy kevesen voltak.