Óriási közbeszerzést bukott Mészáros Lőrinc

Bár indult a közbeszerzésen, mégsem Mészáros Lőrinc cége építheti a Szombathely, illetve a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározót. Az Orbán Viktorral baráti kapcsolatot ápoló felcsúti polgármester vállalata, a Mészáros és Mészáros Kft. (M&M) a Békés Drén Kft.-vel közösen adott be ajánlatot, de az túl drágának bizonyult. A tendert kiíró Országos Vízügyi Főigazgatóság így végül nem a konzorciumnak ítélte a munkát.

Pedig elég komoly projektről van szó: az uniós pénzből épülő víztározóra kétmilliárd forintos támogatást adtak a Környezeti és energiahatékonysági operatív programban. Ebből egyebek mellett kiépítenek egy 421 méter hosszú és legfeljebb 8 méter magas völgyzáró gátat, amely elvileg képes lesz visszatartani a Szombathely közelében futó Arany-patakon érkező árhullám kétharmadát. A gáthoz építenek egy bejáróhidat, és bő fél kilométer hosszan még oldaltöltést is felhúznak.

A friss közbeszerzésre egyébként a tervezett dotációnál jóval alacsonyabb ajánlatok érkeztek, bár az nem egyértelmű, hogy a tender a teljes támogatott projektet lefedi-e. Mindenesetre Mészárosék nettó 1,23 milliárd forintért vállalták volna a több oldalon át részletezett munkát, és ezzel az ajánlattal bukták el a megbízást. A befutó végül a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. és a Meliorációs és Rekultivációs Kft. alkotta konzorcium lett. Ők bő 40 millióval kértek kevesebbet, mint Mészárosék.

Pedig a felcsúti polgármesternek és mostani partnerének is van már tapasztalata az árvízvédelem területén. Bő két évvel ezelőtt például épp ugyanebben a felállásban zsebeltek be egy komolyabb megrendelést. Akkor egy egyszereplős, verseny nélküli közbeszerzésen nyerték el a közép-Tisza-vidéki, az alsó-Tisza-vidéki, a Körös-vidéki és a tiszántúli vízügyi igazgatóságok területére eső árvízvédelmi munkákat 9,9 milliárd forintos ajánlatukkal. A 2015-ös tenderben a Felső-Tisza még kimaradt a szórásból, az idén azonban Mészáros Lőrincnek már ezt is sikerült megszereznie: egy több céget tömörítő konzorcium tagjaként 9,84 milliárdért kapták meg a munkát.

Utóbbi egyébként még csak nem is a legnagyobb idei állami megrendelése az M&M Kft.-nek. Bár egy ideje már tudni lehet, a Közbeszerzési Értesítőben épp a napokban jelent meg, hogy a Hídépítő Zrt.-vel közösen a Mészáros és Mészáros építheti a Komárom, illetve Komárno közötti, magyar–szlovák határon átívelő Duna-hidat. Ezért a munkáért 91,2 millió eurót, azaz jelenlegi árfolyamon számolva közel 27,8 milliárd forintot tehet zsebre a két társaság.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.11.