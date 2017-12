Óriásbüntetés: több forgatókönyvvel számol a Jobbik

A Jobbik parlamenti frakcióvezetője és gazdasági igazgatója, vagyis Volner János és Schön Péter személyesen adja át csütörtökön az Állami Számvevőszék illetékesének a párt álláspontját tartalmazó dokumentumokat. Lejár ugyanis az a tizenöt napos határidő, amíg a Jobbik reagálhatott az – egykori fideszes országgyűlési képviselő, Domokos László által vezetett – ÁSZ összesen több mint 660 millió forintos bírságot előrevetítő jelentéstervezetére. A büntetést amiatt szabnák ki, mert szerintük a Jobbik túl olcsón bérelt óriásplakátokat, és ezt nem tehette volna meg. Az ellenzéki párt ígérete szerint „minden részletre kiterjedően támasztják majd alá, hogy miért jogszabálysértő, szakmaiatlan és minden valóságalapot nélkülöző” a büntetés megállapításáról szóló jelentéstervezet.

A számvevőszéknek a Jobbik észrevételeit meg kell vizsgálnia, majd ezután hozza meg végleges döntését. Ebben határidő egyébként nem köti, a gyakorlat szerint ez legfeljebb néhány hét szokott lenni. Ha kitart az eredeti álláspontja mellett, akkor a Jobbiknak tizenöt napja lesz 331 millió forint befizetésre, illetve ugyanekkora összeget levonnak majd a pártnak jövőre járó állami támogatásból. Amennyiben nem fizetnek, a pénzt adó módjára hajtják be. A végső határozattal szemben ráadásul a Jobbik már nem tud mit tenni, hiszen a törvény szerint ebben az esetben egyszerűen nincs jogorvoslati lehetőség. Információink szerint azonban vizsgálják azt, hogy milyen módon tudnák az ügyet valahogyan az Alkotmánybíróság elé vinni.

Úgy tudjuk, a Jobbik többféle forgatókönyvvel is számol. Ezek egyike, hogy az ÁSZ nem enged az összesen 660 milliós bírságból, hiszen az „arcvesztéssel járna”, de kitolja a befizetés határidejét a tavaszi választás utánra. Egy ilyen elképzelést már az Atv.hu is megszellőztetett, a csatorna információi szerint ugyanis több kormányzati szereplőnek is ez lenne az álláspontja. Ha valóban így történik, a Jobbik szerint a Fideszről lekerülne az a bélyeg, hogy a választás előtt anyagilag ellehetetlenítenek egy pártot, méghozzá az ellenzék legerősebb szereplőjét. Ráadásul kommunikációs szinten is kapnának fegyvert, hiszen felszólíthatnák a Jobbikot, hogy adja vissza az embereknek azt a több tízmillió forintot, amelyet éppen a büntetés miatt kaptak adományok formájában.

A másik lehetőség, hogy az ÁSZ sem a büntetés mértékből, sem pedig a határidőből nem enged. Ez azzal járna, hogy két-három hónappal a választás előtt a Jobbikot megfosztják minden pénzétől. Vona Gábor pártelnök korábban azt sem zárta ki, hogy ebben az esetben munkatársakat kellene elküldeniük, vagy pártirodákat bezárniuk, hiszen ennyi pénzt nem tudnak kifizetni. Azt is mondták korábban, hogy kérdésessé válna, el tudnak-e indulni egyáltalán a választáson. Bár abban egyelőre a jogászok között is vita van, hogy mennyire maradna pénz nélkül a párt, hiszen, ha van 106 egyéni képviselőjelöltjük és országos listájuk, akkor összesen több mint 700 millió forintos kampánytámogatás jár nekik, amit elvileg kizárólag a kampányra költhetnek. Az nem világos, hogy vajon ezt az összeget is elvehetik-e tőlük.

Ismert, az ÁSZ azért helyezte kilátásba a bírságot, mert szerinte a Jobbik év elején túl olcsón bérelt plakáthelyeket a lapunkat is magában foglaló médiaportfólió tulajdonosának, Simicska Lajosnak a cégeitől. Ez pedig burkolt pártfinanszírozásnak minősül, amit a törvény tilt. A Jobbik múlt héten nyilvánosságra hozta az ÁSZ jelentéstervezetét – huszonhat oldal több beszámozott, ám üres lappal –, ám az már nem derül ki belőle, hogyan számolták ki, hogy 331 millióval kevesebbet fizetett a párt annál, mint amennyit más hirdetőnek kellett volna. A számvevőszék állítja, hogy a törvényeknek és a szabályoknak megfelelően járt el, de azt eddig nem mutatta be, hogyan kalkulálta ki ezt az összeget.

Az elmúlt időszak jobbikos kommunikációjának is éppen ez az egyik sarokpontja. A párt ugyanis állítja, hogy az ÁSZ hasraütés-szerűen mondta be a 331 millió forintot. A Jobbik védekezésének másik pillére, hogy ők hiába akartak átadni a számvevőszéknek minden, a gazdálkodásukat érintő dokumentumot, egyszerűen nem tudták megtenni. A hatóság ugyanis – mint mondják – idő előtt lezárta az erre szolgáló netes felületet, személyesen pedig nem voltak hajlandók átvenni az anyagokat. Hozzátartozik, hogy az ominózus szerződések ettől függetlenül az ÁSZ rendelkezésére állnak, hiszen nyáron a Nemzeti Adó- és Vámhivatal házkutatást tartott Simicska Lajos plakátcégénél, így a Jobbikkal kötött megállapodásukat is lefoglalták.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.21.