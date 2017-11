Óriási kihívás a bíróságok számára az új eljárási kódexek hatályba lépése

A bíróságok számára óriási kihívás, hogy jövőre hatályba lép három új, rájuk vonatkozó eljárási kódex – jelentette ki a Magyar Hírlap csütörtöki számában megjelent interjúban Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke. Mint fogalmazott, az új kódexek olyanok, mintha a közlekedési szabályokat változtatnák meg alapjaikban. A bírósági szervezetben nagy energiát fektetnek arra, hogy felkészüljenek az új perrendtartási szabályok alkalmazására.

Másik nagy kihívásnak nevezte a közigazgatási bíróságok átalakulását, 200 új bírói hely létrehozását. Ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy a bírák az Alaptörvény szerint függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve. „A bírói álláspályázatok elbírálását szabályozó miniszteri rendelet azért módosult, hogy a közigazgatási gyakorlattal rendelkezők esélyegyenlőségét biztosítsa. Első körben negyvenöt helyet hirdettünk meg, erre kétszáztizennégy pályázó összesen ezerhuszonkét pályázatot adott be. Ezek most vannak elbírálás alatt” – ismertette, majd hozzátette azt is, hogy a bíróságokra évente másfél millió ügy érkezik, és tavaly több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett. A ítélkezés minősége is javul, polgári ügyekben például járásbírósági szinten az ítéletek mintegy 92 százaléka első fokon jogerőre emelkedik.