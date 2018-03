Orosházán leszavazták a közbeszerzések átláthatóságát

„Orosháza az első olyan város, melynek testülete hivatalosan is elutasította a nyilvános, átlátható és esélyegyenlőség alapján meghirdetett közbeszerzések lehetőségét” – írta a Magyar Nemzetnek Dégi Éva MSZP-s helyi képviselő. Párttársa, Fetser János ugyanis név szerinti szavazással tett indítványt arra, hogy Orosházán legyen átlátható a közbeszerzések folyamata, ám a túlnyomó többségben Fidesz–KDNP-s képviselőkből álló testület – az egy igazoltan hiányzó fideszes képviselőn kívül – leszavazta az indítványt.

Fetser János lapunknak elmondta, nyilvánvaló visszaélések történtek. A kormányzat az uniós pénzek szétosztásakor tízmilliárd forintot adott Békés megyének. Csakhogy Simonka György fideszes képviselő embereiből állt össze az előkészítő bizottság. Orosházán is projektötleteket lehetett beadni, ilyen volt az óvoda felújítása, valamint az idősek nappali otthona, amely százmilliós tétel. Öt fideszes szakértőből három adott be pályázatot. Öt cég jelentkezett, ám ezekből orosházi vállalkozó nem volt, s kartellgyanút is emlegetett az öt céggel kapcsolatban.

A közbeszerzési törvénynek átláthatóságot kell biztosítania, nyíltnak és erkölcsösnek kell lennie – hangsúlyozta Fetser János, ugyanakkor azt problematikusnak tartja, hogy a név szerinti szavazáson indítványát az összes jelen lévő fideszes leszavazta. De a legfőbb gond az, tette hozzá, hogy a pályázatokhoz irreálisan magas összeget kell még hozzáadnia az önkormányzatnak.

Elekes Lajos (Fidesz–KDNP) alpolgármester válaszában a közbeszerzési törvényre hivatkozott, amely meghatározza az egyes eljárási szinteken a limiteket. Ezeket figyelembe véve készítettek beszerzési szabályzatot. A legjobb ajánlatot benyújtó cégről pedig azt állította, hogy bár budapesti székhelyű, de az ügyvezetője orosházi, ezért vélhetően helyi munkaerőt alkalmaz, és az alapanyagokat is Orosházán veszi meg. A többletköltségek szerinte nem magasak, 6-7 százalékosak, és azok többletfeladatokból adódtak, melyek a pályázat tartalmán túliak.