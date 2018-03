Orrfacsaró bűz: a választási kampány hajrájában zárják be a szemétlerakót

Váratlan fordulatot vett a Veszprém megyében fekvő királyszentistváni hulladéklerakó ügye. Bezárják a megnyitása óta bűzölgő, átadásakor Közép-Európa legmodernebb hulladéklerakójaként jellemzett telepet. Ezt Kontrát Károly, a térség fideszes képviselő-jelöltje közölte a közösségi oldalán, ahol a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt- (NHKV) levelét osztotta meg. Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató azonban konkrétumot nem ír arról, hogy ez mikor és milyen ütemben történik meg.

A lépést a vezérigazgató azzal indokolja, hogy több vizsgálatot is lefolytattak, a hulladékkezelési folyamatot is átalakították, ezek azonban nem hozták meg a várt eredményeket. A technológia jellege és a telephely fekvése miatt a bűzhatás időről időre visszatér.

A Magyar Nemzet november elején mutatta be a telep körüli állapotokat. A depónia (lerakó) mellett fekvő Királyszentistván mellett Papkeszi, Vilonya, Litér, illetve a kedvelt tóparti üdülőhely, Balatonfűzfő évek óta orrfacsaró szagtól szenved – ez a balatoni nyaralók nélkül is tízezer embert jelent. A helyiek gyanúja szerint az elmúlt években állandósuló savanyú szemétszagot részben a depóniára olykor válogatás nélkül kikerülő hulladék okozza. Ezt erősítette meg lapunknak nyilatkozva a telep egyik volt dolgozója is.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A 2010-ben átadott, nyolcmilliárd forintból, főként uniós támogatásból épült lerakó bezárása több szempontból is érdekes. Eddig a hulladéklerakót üzemeltető Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit (ÉBH) Kft. foggal-körömmel ragaszkodott ahhoz, hogy a bűz nem a depóniáról származik. Annak dacára is, hogy 2016-ban a Fejér Megyei Kormányhivatal „kétséget kizáróan” megállapította: „a lakosságot zavaró bűz forrása az ÉBH Kft. királyszentistváni telephelye”. Amikor a kft. ügyvezetőjét, Sarkady Attilát ezzel szembesítettük, azzal védekezett, hogy a megállapítás nem jogerős. Továbbá, mivel szerinte a helyiek sem ugyanúgy írják le a szagot – egyesek szerint savanyú kukaszaghoz, mások szerint a csirkeürülékhez hasonló –, nem biztos, hogy a lerakó bűzlik.

Ezért a környező települések önkormányzatai független szakértőt bíztak meg a szag forrásának azonosításával. A szakértői jelentés elkészült, ám hogy abban mi van, nem tudhatják a helyiek, ugyanis elzárták a nyilvánosság elől. Ez a balatonfűzfői önkormányzat testületi ülésén derült ki. A megbízott cég igazságügyi szakértője sem volt hajlandó arról részleteket elárulni a képviselőknek. Ezért a helyiek azt sejtik, hogy az iratot az április 8-i választások miatt nem hozzák nyilvánosságra.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az üzemeltetőt a szabálytalanságok miatt egyébként többször megbüntették, a cég fellebbezése után azonban azok nem lettek jogerősek. Novemberi cikkünk után a jobbikos Kepli Lajos kérdése nyomán a parlamentben is terítékre került az ügy. Bitay Márton, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős államtitkára akkor elismerte, hogy hozzájuk is rendkívül sok panasz érkezik a telep miatt, és hogy a „telepen nem stimmelnek a dolgok”. Azt is mondta, hogy a legutóbbi ellenőrzés után nyolcmillió forintos bírságot szabtak ki az üzemeltetőre, ám akkor is fellebbeztek.

A bezárás hírét különben Kontrát Károly, a belügyminisztérium államtitkára, fideszes országgyűlési képviselő-jelölt az ő eredményeként igyekszik bemutatni. A megosztott levelet egy szóval kommentálta: „sikerül”. A környéken élők szerint viszont az elmúlt években nem volt ilyen aktív, amikor a panaszaikról volt szó.