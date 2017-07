Országos hiány van a pánikbetegek gyógyszeréből

Országszerte hiány van abból a sok pánikbeteg számára nélkülözhetetlen gyógyszerből, amely a rohamok gyors enyhítésére szolgál. Az érintettek az utóbbi hetekben sorra járják a gyógyszertárakat, hátha találnak még egy dobozt valahol – tudta meg a Magyar Nemzet.

A Xanax sublingualis 0,5 mg-os változatának szorongásoldó, nyugtató-altató, izomlazító és görcsgátló hatása van. A gyógyszernek nincs helyettesítője, és akár húsz perc alatt el tudja mulasztani a fellépő pánikrohamot. Az 1 mg-os változatból tavaly március óta mutatkozik tartós hiány az országban, mivel kivonták a forgalomból. Akkor ez azért nem okozott komoly gondot, mert továbbra is kapható volt ugyanaz a készítmény 0,5 mg-os verzióban. Ez az, amiből most elvétve találnak egy-egy darabot a betegek. Több patikát is kerestünk, és kiderült: nincs a gyógyszerből, és azt sem tudják pontosan megmondani, mikor lehet majd rendelni.

A gyártóhoz közeli forrásunk szerint valóban volt hiány a gyógyszerből, de a nagykereskedők már kaptak belőle.

De továbbra sem egyértelmű, hogy pontosan mikor jut el a gyógyszertárakba és onnan a betegekhez.

Olvasónk azzal kereste meg lapunkat, hogy egy közeli családtagja számára próbálta megvásárolni a gyógyszert, csaknem húsz patikát keresett meg, de sehol nem volt a kérdéses termékből. Mindössze egyetlen helyet talált, ahol közölték: májusról maradt meg egy-két doboz Xanax sublingualis, de úgy tudják, a legtöbb helyen hiánycikk.

– Egy húsz-huszonegy év körüli lány épp akkor jött be egy fővárosi patikába, amikor én is ott voltam. Szintén az említett gyógyszert kereste, mint mondta, nagy szüksége lenne rá, de sehol nem talál. A gyógyszerész azt javasolta neki, iratkozzon fel a várólistára, de ne náluk, mert ott már nem lenne benne az első háromban. Ők azok ugyanis, akiket azonnal értesítenek, ha érkezik a gyógyszerből. Azt nem tudta, meddig lesz hiánycikk a szer. Mint mondta, olykor kapnak egy-két dobozzal, bár ez nem fedi a szükségleteket – idézte fel olvasónk a történteket.

Az elhangzottak alapján a betegeknek akkor érdemes tehát gyógyszertári „várólistára” kerülniük, ha az elsők között szerepel a nevük. Egyébként kevesebb az esély, hogy hozzájuthatnak a gyógyszerhez. Érdekesség, hogy Szlovákiában lehet kapni, ott egyáltalán nincs gond az ellátással. Végső elkeseredésükben vannak, akik a fővárosi Európa Gyógyszertárhoz fordulnak, ahol külföldről tudják megrendelni az itthon valamilyen ok miatt nem kapható gyógyszert. Ebben az esetben azonban erre nincs lehetőség, telefonon ugyanis arról tájékoztattak: a Xanax sublingualis nem rendelhető külföldről.

A gyógyszer egyébként nem szerepel az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján található, átmeneti termékhiányokról tájékoztató listán. Hivatalosan tehát semmi probléma nincs. Kerestük az OGYÉI-t, szerettük volna megtudni, miért hiánycikk a Xanax sublingualis nevű gyógyszer, és ez miért nem szerepel a már említett listán. Ahogy azonban az utóbbi időben semmikor, úgy most sem érkezett válasz a gyógyszerhatóságtól.

Nem ez az első eset egyébként, hogy egy hiánycikknek számító gyógyszer nem szerepel azon a listán, amelyen épp erről lenne köteles tájékoztatni az OGYÉI. Július 5-én számoltunk be arról: a zöld hályogra alkalmazott Cosopt Uno nevű, tartósítószer-mentes szemcseppből sincs elég az országban, sokan külföldről rendelnek akár tízszeres áron is. Már májusban sem volt elég a szemcseppből, de erről még július 4-én sem tájékoztatott a hatóság. Cikkünk megjelenése után két nappal került fel a gyógyszer a listára. Most az olvasható a táblázatban: a szemcseppből július 7. óta van hiány, és bizonytalan ideig tart majd. Az érintett betegek csak remélhetik, hogy a Xanax sublingualis esetében nem ez a helyzet. Kerestük a termék gyártóját is, ahol hétfőre ígértek hivatalos tájékoztatást az ügyben.

Hazánkban a felmérések szerint a lakosság több mint tíz százaléka küzd pánikbetegséggel, így közel annyi embert érint, mint az alkoholizmus. Erről korábban Petke Zsolt, a fővárosi Nyírő Gyula Kórház pszichiátere tájékoztatta lapunkat.

A pánikbetegek egyébként rosszulléteik miatt nem mindig fordulnak orvoshoz, de ha mégis, akkor is gyakran gondolják úgy, kizárólag gyógyszer segítségével lehetnek jobban. Nehezen hiszik el, hogy pánikroham esetén gyakran valóban használhat, ha csak leülnek, hideg vizet kortyolnak, és elterelik a figyelmüket. Sőt, emellett a csoportterápia is előnyükre válhat. Petke Zsolt szerint a szorongáscsökkentők ugyanis önmagukban csak elnyomják a pánikbetegség tüneteit, és fél év alatt annyira rájuk lehet szokni, hogy utána nagyon nehéz megvonni a betegtől. Ezért a gyógyszerek mellett előtérbe kellene kerülnie az önsegítő közösségek, csoportok munkájának és a közösségi pszichiátriának. Ezekről érdemes tájékozódniuk az érintetteknek.

A gyógyszerek tehát csillapítják a tüneteket, de a szakemberhiány miatt egyelőre nincs meg a megfelelő pszichoterápiás támogatás. – A szakmának is meg kellene változnia, hogy ne azonnal a receptet írják fel a pánikbetegeknek, és kicsit másként álljanak hozzájuk. Tanácsokat kellene adni a kliensnek, nem utasításokat – összegezte a pszichiáter.

