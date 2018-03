Országszerte Tiborcz István barátja biztosítja a fényt

Úgy tűnik, nemcsak a közvilágítás korszerűsítése, hanem az üzemeltetése is óriási üzlet Magyarországon. Legalábbis erre utal, hogy a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Elios-botrány egyik főszereplője – Tiborcz jó barátja és üzlettársa –, Hamar Endre cége hetven településen üzemelteti a közvilágítási rendszert – derítette ki a Magyar Nemzet. A Sistrade Kft. – amellyel szemben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentésében konkrét vádiratot fogalmazott meg – 13 megyében látja el a világítási rendszerek karbantartását.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) honlapján megtalálható dokumentumok szerint hat fideszes megyeszékhely: Pécs, Szolnok, Kecskemét, Tatabánya, Szekszárd és Zalaegerszeg tartozik Hamar Endre cégéhez. Továbbá gyakorlatilag a felcsúti közös önkormányzat összes települése is leszerződött a Sistrade Kft.-vel: Orbán Viktor két kedvenc faluja, a kisvasúttal is összekötött Felcsút és Alcsútdoboz mellett Bicske és Csabdi is. Utóbbi település érdekessége, hogy egyben Tiborcz István lakhelye is, ahol a Tiborcz-tanya található. Hamar Endre cége a szintén a felcsúti körzethez tartozó Vértesacsán 2015 januárjától végzi a lámpák karbantartását, de a Sistrade itt közvilágítási tenderterv készítésére is tett ajánlatot.

Bicske pedig azért érdekes, mert ott a két jó barát két legyet ütött egy csapásra. Hamar cége azt a közvilágítási rendszert üzemelteti, amit 2014-ben (csaknem 90 millió forintos) pályázaton a Tiborcz-féle Elios nyert el. Érdekesség, hogy a Tiborcz család legidősebb fia, Péter 2006-ban fideszes képviselőként bekerült a város képviselő-testületébe.

A megyék közül egyébként – az egyik legszegényebb – Szabolcs-Szatmár-Bereg számít hazai terepnek Hamar Endre cégének, itt húsznál is több falu része a hálózatnak. Tiszabőre a MEKH tavaly márciusban adta meg az engedélyt, áprilisban pedig a szolgáltató lekapcsolta az áramot a tiszabői önkormányzatban, mert 3,4 millió forintos tartozást halmoztak fel. Nem mellékes, hogy a Sistrade Kft. által üzemeltetett lámpatestek körülbelül 830 ezer embernek világítanak éjszaka országszerte.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Figyelemre méltó, hogy az engedélyeket az a rezsicsökkentés megvédésére létrehozott Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adta a Sistrade Kft.-nek, amelynek elnökét személyesen Orbán Viktor nevezte ki. Nem is akárkit; a kormányfő Dorkota Lajost nevezte ki hét évre, aki 1998-tól 2013-ig fideszes parlamenti képviselő volt.

Érdemes egy pár szót ejteni még a MEKH-ről: 2013 márciusában az Országgyűlés átalakította és rendeletalkotási joggal ruházta fel az energiahivatalt. „A rendkívüli parlamenti ülésen Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője (ma propagandaminiszter) megerősítette, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal létrehozása lehetőséget ad arra, hogy a kormány megvédhesse az eddigi rezsicsökkentést” – közölte 2013 márciusában az állami hírügynökség. Dorkota Lajos 2013. július 1-jén állt munkába, és a rezsicsökkentési harc kellős közepén, három héttel kinevezése után gyakorlatilag az első cégek között már három településre – Hódmezővásárhely, Pécs és Szolnok – közvilágítási üzemeltetési engedélyt adott a Sistrade Kft.-nek. Innen jutott el a társaság a mostani 70 településig, amelyeken összesen 113 ezer lámpatestet üzemeltet, ezek közül 44 ezer ledes technológiájú.

A MEKH-nek piacfelügyeleti joga is van, tehát egyáltalán nem zavarta a 2015 óta tartó OLAF-vizsgálódás, amely végül Hamar Endre cégére vonatkozóan is súlyos megállapításokat tett. A 24.hu cikkei szerint jellemzően az önkormányzatoknak készített energetikai tanulmányokat, amelyek meghatározták a további ügymenetet, ezzel aztán lényegében eldőltek a feltételek a későbbi tenderkiírásokhoz, amelyekkel kivitelezőt kerestek az önkormányzatok. Rendre az Eliost találták meg. Hamar Endre pedig 2013 januárja és 2014 áprilisa között a Sistrade-ben és az Eliosban is tulajdonos volt. A 2014–2016 közötti időszak igazán sokat hozott a konyhára, hiszen a céges beszámolókból kiderül: három év alatt összesen 158 millió forint osztalékot vett ki Hamar Endre a Sistrade Kft.-ből.

Mint ismeretes, a kormány nem hozta nyilvánosságra, de a 24.hu megszerezte az OLAF-jelentést. Úgy fogalmaztak, hogy a szervezett bűnözés feltételeinek is megfelelhet az a szisztéma, amit az uniós hivatal feltárt az Elios-ügyben. A 35 önkormányzati közvilágítási projekt mindegyikénél találtak szabálytalanságot, de 17 esetben arra jutottak, hogy szervezett csalási mechanizmust építettek ki. (Ezzel összefüggésben említették meg a Sistrade Kft.-t is.) Például a miniszterelnök vejének korábbi cége már másfél évvel azelőtt egyeztetett a fideszes szekszárdi polgármesterrel a város közvilágításának korszerűsítéséről, hogy az arról szóló pályázatot kiírták volna. Végül az OLAF azt javasolta az Európai Bizottságnak: a teljes, mintegy 13 milliárd forintnyi uniós támogatási összeget vonják vissza. Míg a kormány azt állítja, csak egy egyszerű lámpacseréről van szó, amihez Orbán Viktornak semmi köze, addig az ellenzék szerint ez az elmúlt 27 év legnagyobb, a legmagasabb szintig felnyúló korrupciós ügye.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.01.