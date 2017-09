Orvosi igazolást bírált felül a dunakeszi Fidesz-frakció

Embertelen és kegyetlen módon járt el szerdán Dunakeszi fideszes képviselőcsoportja Radnóti Henrik DK-képviselővel szemben; felülbírálták érvényes orvosi igazolását – írja Facebook-oldalán Varga Zoltán Péter helyi jobbikos önkormányzati képviselő.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Varga többször is hangsúlyozza, hogy szinte semmiben nem ért egyet a politikai ellenfelének számító DK-s Radnóti Henrikkel, de a Fidesz megoldása annyira kiakasztotta, hogy vállalja a szabálysértést is, és nyilvánosságra hozza, hogy milyen napirendi ponttal támadták hátba az ellenzéki képviselőt.

Mint a bejegyzésben olvasható, Radnóti Henrik orvosi igazolással bizonyította, hogy egészségügyi okból hiányzott a képviselő-testület július 27-i testületi üléséről, hiányzásáról egy hónappal később hozott dokumentumot.

A Fidesz-frakció ezt valamiért nem tartotta hitelesnek: annyira nem, hogy a szeptember 28-i testületi ülésen az utolsó pillanatban kiosztottak egy napirendi pontot, ami lehetővé tette, hogy Radnóti Henrik július 27-i tiszteletdíját – távolmaradásának tisztázatlan oka miatt – megvonják a képviselőtől.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ennél is ijesztőbb, hogy Dióssi Csaba polgármester külön levélben kérdezett rá Radnóti orvosánál: a képviselő egészségügyi állapota tényleg olyan volt-e, hogy amiatt jogosan hiányzott az ülésről. Az orvos pedig válaszolt is, és Varga Péter Zoltán szerint titoktartási esküjét sutba dobva, szenzitív adatokat osztott meg betegének állapotáról. Így derült ki az is, hogy a Radnóti hosszabb ideje kezelés alatt állt, bár éppen július 27-én nem járt az orvosnál.

„… még egyszer hangsúlyozom: bárki bárhogy értékelje is az ügyet – tényleg oda jutottunk, hogy valakinek az egészségi állapota képezi egy politikai vita részét? Mi lesz a következő? Az ember feleségének az egészségügyi állapota? Az ember gyermekének az egészségügyi állapota? Hol van az a sokszor keresett és sokszor – utólag mindig kiderül, csak úgy gondoltuk, hogy – megtalált határ? Amire azt mondjuk: na itt van, ez az a pont, amit nem, egyszerűen NEM lépünk át?” – kérdezte bejegyzésében a jobbikos képviselő.

Mint hozzátette, a zárt ülésen végül arról döntöttek, hogy megvonják a DK-s tisztviselő napidíját és a nyomozó hatóság bevonásával vizsgálják ki távolmaradásának okát. Mindezt úgy, hogy az igazolás érvényes volt, és orvosa is elismerte, hogy Radnóti kezelés alatt áll.