Összefogással szorongatható meg Hende Csaba a körzetében

A Jobbik jelöltje is verheti Hende Csabát a Vas megyei 1-es választókerületben, de ehhez még össze kellene fognia az ellenzéknek, hogy egyelőre rejtett tartalékaikat is mozgósítsák – írja a Hír TV a Közös Ország Mozgalom (KOM) felmérésének adatai alapján. A felmérés szerint Balassa Péter egymaga most csak 33 százalékot szerezne a fideszes jelölttel szemben, mellette az MSZP–Párbeszéd jelöltje, Nemény András is esélyes, ő 35 százalékot kapna a korábbi miniszter ellen. Harmadik helyen Németh V. Ákos áll az LMP-ből, végül pedig a momentumos jelölt áll a rangsorban, ő 15 százaléknyi voksot kapna.

Ha minden ellenzéki elindulna a kerületben, akkor Hende 43 százalékkal vinné a körzetet. Nemény 23, Balassa pedig 20 százalékot kapna. Németh népszerűsége 8 százalékon áll, a Momentum jelöltje 3 százalékot kapna.

Akkor válik a kép kedvezőbbé a jobbikos Balassa számára, ha a Közös Ország Mozgalom oldalán bemutatott indirekt becslést vesszük figyelembe, amely az egyelőre még határozatlan vagy jelöltrangsorukat titkoló megkérdezetteket is elosztja a jelöltek között aszerint, hogy egyebekben inkább egyik vagy másik párt támogatóira jellemző válaszokat adtak-e a pártrokonszenveikre vonatkozó és más kérdéseknél. Ha ezeket az eredményeket nézzük, akkor Balassa messze a legerősebb ellenzéki jelölt, és az egyetlen, aki szoros versenybe tud kerülni Hende Csabával szemben.

Varga Tamás, az Együtt jelöltje végül nem indul a választáson, a Momentum pedig az utolsó pillanatban lecserélte jelöltjét, ám a két politikus és pártjuk elhanyagolható támogatottsága miatt ez érdemben nem befolyásolja a kutatás következtetéseit.

Rig Lajos a legtámogatottabb ellenzéki Tapolcán

A Hír TV emellett azt írja, a Veszprém megyei 3-as kerületben a jobbikos Rig Lajosnak van esélye megverni Fenyvesi Zoltánt. Ha minden más ellenzéki jelölt visszalépne, akkor a korábbi tapolcai alpolgármester 45-55 százalékban még vesztene a fideszes jelölttel szemben, de csak azért, mert az ellenzéki szavazók közül sokan haboznak letenni a voksukat más jelölt mellett, amikor azt kell elképzelniük, hogy mit tennének, ha elsődleges választottjuk nem indulna. A második legesélyesebb az MSZP–Párbeszéd jelöltje, Kárpáti Lajos, aki egymaga 35 százalékot szerezne Fenyvesi ellen, az LMP-s Takács Lajos 18, Molnár Tibor az Együttből 15, a momentumos Csernák Éva pedig 11 százalékot érne el a fideszes jelölttel szemben, ha egy az egy elleni küzdelemről lenne szó.

Ha mindenki elindul, akkor is Rig Lajos a legtámogatottabb ellenzéki, 32 százalékon áll. Második helyen Kárpáti áll 18-cal, Takács 4 százalékot kapna, Molnár és Csernák 1-1 százalékon áll. Fenyvesi pedig 41 százalékkal vinné a Tapolca központú körzetet.

Akkor fordul az ellenzék javára a kocka, ha a jelenleg még másodlagos preferenciáikról nem szívesen nyilatkozók valószínűsíthető vonzódásait is figyelembe vesszük. Ezt a KOM egy indirekt becsléssel oldja meg, amely más kérdésekre adott válaszaik alapján osztják el az ilyen megkérdezetteket azoknál a jelöltkombinációknál, amelyekre nézve nem adtak világos választ. E szerint a számítás szerint tehát az egyelőre rejtőzködő vélemények politikai aktivizálódása és maximális választási részvétel mellett Rig már most is 51-49-re nyerné párharcát a Fidesz–KDNP jelöltjével szemben, és a többi ellenzéki jelölt is lényegesen jobban szerepelne, bár Rignek nem jutna a közelébe.

