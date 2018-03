Összesen 30 embert talált el Orbán diákhitel-amnesztiája

Lassan 20 ezer korábbi olyan diákhitelesnek mondták fel a szerződését, akinek adóssága behajthatatlannak tűnik – írja a 24.hu. Eközben a kormány mentőövével, amelyet a nagycsaládos nőknek dobott, összesen harmincan éltek.

A portál rákérdezett a pártoknál, mit kezdene ezzel a helyzettel, ha kormányra kerülne.

A legtöbb ellenzéki párt abban egyetért, hogy a diákhitel hasznos, hiszen segít a diplomaszerzés időszakában, azonban úgy tűnik,

átalakításra szorul a rendszer, hogy a diákhitel ne legyen „bújtatott tandíj”.

Az MSZP, a Párbeszéd és az Együtt a diplomaszerzés után elengedné a teljes, még tartozás formájában fennálló hitelösszeget, akik pedig már kifizették a pénzt, adójóváírásként visszakaphatnák később. Az Együtt még erre is ráígér: akik önerőből jutottak el a diplomáig, azokat is érné kompenzáció adójóváírás formájában.

A Jobbik korlátozná a diákhitel hozzáférését, hiszen nem szorul rá mindenki Magyarországon. A rászorulók viszont kamattámogatott hitelt kaphatnának olyan konstrukcióban, ami nem terhelné a felvevőket évtizedeken át. A párt szerint nem volt teljesen őszinte a kommunikáció a Diákhitel Központ részéről a diákokkal.

A DK a visszafizetés halaszthatóságának pártján van, a tartozás teljes összegét nem engedné el.

Az LMP emelne az ösztöndíjakon, a pártnál még azt is hozzátették, hogy három diploma ingyenes megszerzését tennék lehetővé, és a családi adókedvezményt azokra a családokra is kiterjesztenék, ahol 24 év alatti gyermek felsőoktatásban tanul.

A Fidesz nem reagált a portál megkeresésére.

A diákhitel a többi piaci hitelhez képest kedvező – ráadásul aki megteheti, hogy nem éli fel az igényelt összeget, akár még ügyesen be is fektetheti –, sokaknak azonban komoly tehertétel a törlesztés. Még úgy is, hogy október óta kamatmentes a Diákhitel2, a nagycsaládos anyáknál elengedik a tartozást, és idén már a cafeteriából is törleszthető mindkét konstrukció. 2001-es indulása óta 58 599 hallgató vett fel Diákhitel1-et, és 29 539-en részesültek Diákhitel2-ben: a Diákhitel1 szabad felhasználású, míg a 2-es konstrukcióból csak a tandíjat lehet törleszteni.