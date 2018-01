Ősz óta hetvenegy emberéletet követelt a fagy

Ősz eleje és december 31-e között 71-en fagytak meg Magyarországon – írta közleményében a Magyar Szociális Fórum (MSZF).

Noha a fagyhalál áldozatainak száma az enyhébb időjárás miatt valamivel csökkent 2016 azonos időszakához képest (akkor több mint száz volt), mégis lesújtó a statisztika.

Az MSZF szerint a kormány a fagyhalálról szóló adatszolgáltatás megnehezítésével igyekszik elkendőzni a valóságot. Emlékeztet, hogy a kabinet utasítására az Országos Rendőr-főkapitányság hivatala többé nem adhat információt a rendkívüli kihűléses esetekről, hanem a területi rendőrkapitányságok illetékességébe utalták a fagyhalálesetek közigazgatási eljárásos megállapítását. Az új szabályozás hátterében az áll, hogy ne lehessen valós időben tájékozódni a történtekről, hanem csak rendkívül időigényes és aprólékos utánajárással lehessen feltérképezni a valós állapotot – hívták fel a figyelmet.

Az MSZF úgy véli, a kormány azért nehezítette meg az információhoz jutást, hogy a választás évében szebb színben tüntesse fel magát és a magyar társadalmi valóságot. A szociális fórum kiemelte, 2016-ban államtitkári szinten tagadták, hogy bárki is megfagyott volna, jóllehet akkorra már több mint nyolcvan emberéletet követelt a hideg. Azt is hangsúlyozták, hogy a kormány nem létező problémaként kezelte a tömeges életvesztést akkor is, amikor a KSH 238 fagyhalálesetről számolt be a 2016. évre vonatkozóan.