Oszkó Péter blöffről beszél, és nem látja minden utcasarkon Soros árnyát

Semmi esetre sem tervez visszatérni a politikába Oszkó Péter. A Bajnai-kormány pénzügyminisztere a kormánypárti Magyar Időknek adott interjút, amelyben elmondta azt is, hogy szerinte „a baloldal saját maga paródiája”. Oszkó nem tartja „világbajnok teljesítménynek”, hogy a 2010-es kormányváltás óta eltelt hét évben csak idáig jutottak. Úgy látja, hogy az egész ellenzék képtelen meggyőző alternatívát felmutatni a kormánnyal szemben, ezért viszont nem lehet mindig mást hibáztatni, „nem lehet pusztán a külvilágra, a kormányra és a globális folyamatokra mutogatni”. Nem is gondolja, hogy világszerte visszaszorulóban lenne a baloldal, szerinte az, hogy éppen több helyen vannak hatalmon jobboldali erők, „nem jelenti azt, hogy náluk van a bölcsek köve”.

Oszkónak elmondása szerint „erős fenntartásai” voltak a Jobbik korábbi arculatával kapcsolatban, amikor a „szélsőséges politizálás legváltozatosabb eszköztárát használták”, ezért azóta a figyelmén kívül estek.

Az üzletember szerint a harmadik Orbán-kormány gazdaságpolitika terén mutatott teljesítménye „semmiképpen nem elégtelen, de nem is ötös”. Meglátása szerint „hatékonyan hívjuk le az uniós forrásokat, ügyesen finanszírozzuk az államadósságot, jól sült el a devizahitelek forintkonverziója is, és feszesen tartható a költségvetési pálya”. Ezt a Fidesz 2010 és 2014 közötti kormányzásának gazdaságpolitikájával állítja szembe, ami Oszkó szerint maga volt a tragédia. Megjegyzi, hogy a jelenlegi pénzbőségből ennél többet is ki lehetne hozni, ilyen időszakban kellene javítani a régióhoz képest a versenyképességünkön.

A Sukoró-ügyre vonatkozó kérdéseket Oszkó azzal hárította el, bosszantja, hogy neki egyáltalán foglalkoznia kell ezzel az üggyel.

Arról is beszélt, hogy a rendszerváltás utáni időkben is volt rá példa, hogy a bevándorlók hasznos tevékenységet végeztek hazánkban, és akár be is illeszkedtek. Ezért vaskalaposnak tartja azt az álláspontot, amely szerint a határainkon kívül született embereknek semmi keresnivalójuk itt, viszont árnyalta a véleményét azzal, hogy milyen mennyiségben és milyen környezetből érkező embereket képes ez az ország befogadni. A Soros György „hazánkkal kapcsolatos befolyás­szerző tevékenységéről” szóló kérdésre pedig úgy felelt, hogy rá még semmilyen befolyást nem gyakorolt a milliárdos.

„Nem látom minden utcasarkon Soros György árnyát, és sajnálom azt, aki egy ilyen szintű politikai blöfföt elhisz” – fogalmazott.