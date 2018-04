Osztrák közszolgálati tévé: Orbán demokratikus diktatúrája

Az osztrák közszolgálati televízió, az ORF2 csütörtök késő esti Weltjournal című műsora „Orbán demokratikus diktatúrája” címmel összeállítást közölt a parlamenti választásokat megelőző magyarországi eseményekről és különböző helyszíneken (Hódmezővásárhely, Budapest, Felcsút) igyekezett bemutatni, hogyan működik Orbán Viktor rendszere.

Ernst Gelegs, az ORF újságírója kijelentette, hogy a miniszterelnök most is számolhat a választás megnyerésével, és pártja szeme előtt ezúttal is a 2/3-os parlamenti többség megszerzése lebeg.

A műsor elején felidézték Lázár János Bécsben készült videóját, amellyel jó néhány osztrákot magára haragított. A kormány magyarázata szerint Lázár valójában a kijelentéseit, miszerint Bécs koszos, veszélyes és nagy a bűnözés, a magyar választópolgároknak szánta, és azt akarta elhitetni, hogy Magyarországra ugyanaz a sors vár, mint Bécsre, ha beengedik a migránsokat, és nem Orbánt választják meg.

Gelegs kiemeli, hogy a miniszterelnök az idei választásokon is ellenségképpel riogat: menekültek, Soros György, Brüsszel. A média és az igazságszolgáltatás már ellenőrzés alatt állnak, így jöhetett az új ellenségkép megtervezése.

Hódmezővásárhellyel kapcsolatban bemutatták, hogy a város február végéig a Fidesz bástyája volt, és mivel a polgármesterválasztás eredménye szenzációnak számított, nemzetközi hírnévre tett szert. Márki-Zay Péter elmondta, hogy korábban ő is a Fideszhez tartozott, de miután világossá vált számára, hogy Orbánt és körét kimondottan a pénz érdekli, hátat fordított nekik. Véleménye szerint Orbán legszűkebb barátai, illetve családtagjai úgy viselkednek, mint a királyok. A gazdagságukat arra használták fel többek között, hogy megszüntették a sajtószabadságot, felvásárolták a médiát, hazugságokat terjesztenek, félelmet gerjesztenek és a gyűlöletpropagandára helyezik a hangsúlyt. Csak ilyen módon képesek megtartani a hatalmukat és gazdasági úton is bebetonozni azt.

Márki-Zay szerint győzelme többek között abban rejlik, hogy a lakosságnak már elege volt a megfélemlítésből. Példának azt hozta fel, hogy a Facebook-oldalát állami cégek alkalmazottai nem lájkolhatták.

Gelegs szerint a hódmezővásárhelyi vereség a Fidesz számára sokk volt. László Róbert politológus pedig arról beszélt, hogy a Fidesz legyőzhető, többek között a korrupciós botrányok miatt.

A korrupcióról

A műsorban szó esett az Elios-ügyről, kiemelve, hogy a gátlástalan csalások, visszaélések Tiborcz István nevéhez köthetők. Késő esti felvételeket mutattak be a hódmezővásárhelyi világításról, ezzel is bizonyítva, hogy nem elég, hogy ellopták a mesés EU-támogatást, de a munkát sem hajtották végre rendesen.

Kiszely Zoltán politológus, a Századvég Politikai Iskola oktatója szerint a hódmezővásárhelyi esetéből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, mert Márki-Zay Péter mögé beállt az egész ellenzék, és valójában ugyanazt a polgári-keresztény értékeket vallja, mint a Fidesz. A korrupcióval kapcsolatban pedig elmondta, hogy Magyarország ugyanúgy jár el, mint a legtöbb nyugat-európai állam: a nagyobb megrendeléseket hazai cégeknek adják, hogy ezzel is támogassák őket.

Hadházy Ákos, az LMP-társelnöke azt hangsúlyozta, hogy a Fidesz az elmúlt években egy olyan rendszert épített ki, amely a csaláson és a visszaéléseken alapszik.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője nem értett egyet sem Hadházyval, sem a Transparency International korrupciós listájával, mert úgy gondolja, hogy mivel Soros György finanszírozza őket, nem kell komolyan venni a kijelentéseiket.

A felcsúti „birodalom”

Hódmezővásárhely után Felcsút volt a következő helyszín. Gelegs aláhúzta, hogy a miniszterelnök szülőfaluja nemcsak a kisvasút és a stadion miatt áll a figyelem középpontjában, hanem a nemzet gázszerelője, Orbán strómanjának nevezett Mészáros Lőrinc mesés meggazdagodása is sokakat érdekel.

Mészáros szerint Magyarországon kiváló a gazdasági helyzet, és ez a kormánynak köszönhető. Kijelentette továbbá, hogy hazájában ő sok helyen megfordul, de szegény embert még nem látott, és olyan, hogy szegénység, Magyarországon nem létezik. Ezzel párhuzamban pedig ételért sorban álló hajléktalanokat mutatott a kamera.

Gelegs idézte Mészáros Lőrincet, aki korábban azt vallotta, hogy a gazdagságát Istennek és Orbán Viktornak köszönheti.

A fenyegetőzés és a média

A műsor a továbbiakban idézett Orbán Viktor március 15-i választási kampánybeszédéből, amely úgy hangzott, mintha Magyarország háború előtt állna.

Gelegs megjegyezte, hogy Orbán Viktor illiberális demokráciát épített fel, küzd a független intézmények (pl. CEU), civilszervezetek ellen, és mindent az ellenőrzése alá akar vonni. A Hír TV-be sem mennek be kormánypárti politikusok, amióta kritikus hangot ütnek meg Orbánnal szemben.

A műsor Urbán Ágnes egyetemi tanárt is megszólaltatta, aki kifogásolta a média ellehetetlenítését, a Népszabadság bezárását, a közszolgálati televízió egyoldalú tájékoztatását, és hogy a megyei újságok is kormányközeli befektetők kezében vannak.

Bencsik András, a Demokrata című kormányközeli lap főszerkesztője nem ért egyet ezekkel a vádakkal, szerinte a magyar sajtó szabad.

Ennek mondott ellent Gregor Mayer, a Der Standard tudósítója, aki kifogásolta, hogy a külföldi újságíróknak nincs könnyű dolguk, hiszen a miniszterelnök nem ad interjút, nem áll ki vitákra és megközelíthetetlen. Az első számú ellenségkép pedig Soros György, akinek arca az egész országban ismert, sőt a kormány azt akarja elhitetni a választópolgárokkal, hogy az ellenzéki politikusok kivétel nélkül Soros-emberei, és az országot migránsokkal akarják elárasztani.

Hadházy pedig úgy véli, hogy minderre azért van szükség, mert ezekkel a vádakkal akarják a korrupcióról és a bűnözésről a figyelmet elterelni.

A szétforgácsolt ellenzék

Gelegs a továbbiakban a szétforgácsolt ellenzéket mutatta be. A Jobbikkal kapcsolatban megjegyezte, hogy az egykor szélsőjobboldali, antiszemita párt mára mérséklődött és a néppártosodás felé halad.

Brenner Koloman, a Jobbik képviselő-jelöltje ezt megerősítette, sőt azt is elmondta, hogy a párt már elhagyta a radikális vonalat, a szélsőjobb a Fidesznél van most. A Jobbikhoz azonban új szimpatizánsok csatlakoztak, és a sok új szavazó is azt bizonyítja, hogy jó irányba halad a párt.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere mindehhez hozzáfűzte, hogy az ellenzék összefogása nélkül nem lehetséges Magyarországon a kormányváltás, és az elégedetlenség az oktatásban, az egészségügyben tovább növekszik, a fiatalok elvándorlása pedig megállíthatatlan folyamat lesz.

Gelegs a műsor végén megszólaltatott tüntető diákokat és tanárokat is. Mindannyian az oktatásról panaszkodtak, és hogy a fiatal magyarok nem versenyképesek.