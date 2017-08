Ötödször drágul a fehérvári stadion

Hiába alkudtak le még a közbeszerzés során milliárdokat a székesfehérvári aréna árából, így is jóval drágább lesz, mint amennyiért eredetileg vállalta a kivitelező. A városi önkormányzat közgyűlése több szakértő véleménye alapján ugyanis úgy döntött, hogy a Sóstói Stadion főépületét is újraépítik, mivel statikailag nem biztonságos. Az újabb munka miatt az átadás fél évet (2018 júniusának végére) késik, és a költségek is jelentősen, 900 millió forinttal megugranak.

Ezzel már ötödször drágul a beruházás, az elmúlt időszakban ráadásul elég sűrűn érkeznek az újabb költségnövekedésről szóló hírek. Alig több mint egy hete számoltunk be róla, hogy korábban nem tervezett munkák miatt negyedszer is módosítani kellett a szerződést. Akkor 13,1 millió forint volt a növekmény.

Más kérdés, hogy a főépület statikai problémáit már ebben a kontraktusban, sőt valójában már a május végi módosítás során is jelezték az érintettek. A dokumentumokban annyit rögzítettek, hogy a fejépület vasbeton szerkezetével van probléma, ami miatt a korábban vállalt határidők nem tarthatók. Pontosabbat azonban akkor a szöveg szerint még nem lehetett mondani, mert a vizsgálatok folyamatban voltak.

Ezek zárultak le mostanra, nem túl kedvező kimenetellel. Cser-Palkovics András polgármester – az Fmc.hu beszámolója szerint – a késés bejelentésekor arról beszélt, hogy az épületet alig több mint 10 éve, jelentős állami támogatással húzták fel. Így senki nem számított arra, hogy a létesítmény használhatatlan állapotban van. Épp ezért szerepelt eredetileg a tervek között az, hogy ezt a részt integrálják az új stadionba, ezzel is csökkentve a kiadásokat. A polgármester arról is beszélt, hogy az esetleges mulasztások miatti jogi lépéseket is tehet az önkormányzat.

A mostani drágulással a szerződéskötés óta már nettó közel 1,4 milliárd forinttal ugrottak meg a Sóstói Stadion kivitelezési költségei. Mindez azért érdekes, mert a nyertes konzorcium – amelyben a helyi futballcsapatot támogató Strabag is képviselteti magát – eredetileg jóval drágábban vállalta volna csak a munkát, mint amennyiről végül szerződést kötöttek. A Magyar Narancs írta meg, hogy az első ajánlat 18,5 milliárdos volt, és ezt csak többszöri egyeztetés után sikerült lealkudni bruttó 16 milliárdra.

A drágulásokkal viszont már megközelítjük az eredeti ajánlatot. Pedig a 16 milliárd is jóval több volt, mint amit a kormányzat erre szánt: előzetesen 12,8 milliárdot különítettek el az arénára.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.19.