60 százalék fölött a részvétel Hódmezővásárhelyen

A fél hetes részeredmények szerint a szavazásra jogosultak 61,35 százaléka, 22 515 fő adta le a voksát a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson – derül ki a Választás.hu oldalon közzétett napközbeni részvételi adatokból. Már most többen mentek el voksolni, mint négy évvel ezelőtt összesen. A 15 órai részeredmény 49,11 százalék és 18 023 fő volt.

Márki-Zay Péter független jelölt néhány óránként Facebook-videóban biztatja szavazásra a hódmezővásárhelyieket, öt óra előtt néhány perccel is azt kérte, hogy minél többen menjenek el. Mint mondta, ha a részvételi arány meghaladj a a 60 százalékot, „jó eséllyel meg tudjuk mutatni, hogy a víz az úr”. Szerinte optimizmusra ad okot, hogy az emberek már most is nyitottabbak, nyugodtabbak.

Utalt az ATV.hu déli információjára, mely szerint Lázár János állítólag nyugodtan várja az estét, jók voltak a belső fideszes mérések. Márki-Zay azt mondta, hogy ő akkor nem nyugodt, ezért is kéri a választókat, hogy minél nagyobb számban menjenek el. Mondandóját azonban nem tudta befejezni, mert lemerült a telefonja.

2014-ben a 37 508 választóból 13 647-en járultak az urnák elé, tehát 36,38 százalékos volt a részvételi arány (Almási István 8160 voksot szerezve lett polgármester). 2010-ben 41,97 százalékos volt a részvétel (Lázár János 10 521 szavazatot szerezve nyert). 2006-ban 50,77 (ekkor Lázár 13 744 begyűjtött vokssal győzött).

„Nagyon jó hír, nagyon örülök neki” – kommentálta 13 óra után az akkori, 39 százalékos részvételi adatokat lapunknak Márki-Zay Péter. Elmondta, bízik benne, hogy még többen elmennek szavazni, miután nagy részvételi arány szükséges ahhoz, hogy változás legyen Hódmezővásárhelyen. Kérdésünkre, hogy mennyire optimista győzelmi esélyeivel kapcsolatban, úgy reagált: nagyon óvatos, a Fidesz ugyanis jól szervezett, aktivistái most is járják az utcákat, és küldik szavazni a szimpatizánsaikat. Márki-Zay szerint egyelőre nem utal semmi jel szervezett választási csalásra.

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Az eddigi választások adatait elemezve a Fidesz helyi stabil szavazóbázisa 8000 fő körüli, azon felül kevés tartalékuk van. Ha a most urnához járuló szavazók számából ezt levonjuk, akkor 10 000 ember már a Fidesz stabil táborán kívüli szavazót jelent (persze lehetnek köztük kormánypártiak is, de valószínűleg lényegesen alacsonyabb számban).

Napsütéses, ám borzasztóan hideg idő várja a szavazni vágyó hódmezővásárhelyieket. Tudósítónk beszámolója szerint a városban egyébként egyértelmű a kampányhangulat, találni olyan utcaszakaszt is, ahol 200 méteren tizenkét politikai plakáttal is találkozhatnak az arra járók – pedig a három polgármesterjelölt egyike, az MSZP-ből az indulása miatt kizárt Hernádi Gyula poszterei csak elvétve láthatók a városban. De nemcsak a polgármester-választás két főszereplőjének, Hegedűs Zoltánnak és Márki-Zay Péternek a hirdetéseit látni, vagy a Fidesz sorosozós plakátját, hanem már az országgyűlési választásról szólókat is. Így már Lázár János is mosolyog a vásárhelyiekre, akárcsak Szél Bernadett, akinek arcképét meglepően sok helyen látni, csakúgy mint az LMP-t hirdető matricákat. Egyébként az LMP miniszterelnök-jelöltje az egyetlen ellenzéki, akinek képmása jelen van a vásárhelyi utcákon. Tudósítónk eddig nem látta sem az MSZP–Párbeszéd, sem a DK, sem a Jobbik hirdetéseit, de még csak az ellenzéki pártokat népszerűsítő matricákat vagy egyéb gerillamegoldásokat sem.

Már a reggeli részadatok is arról árulkodtak, hogy megmozgatta a várost az időközi voksolás. 9 óráig a szavazásra jogosultak 11,65 százaléka ment el szavazni, vagyis már akkor több mint 5 százalékponttal többen voksoltak, mint négy évvel ezelőtt. 11 óráig pedig szinte duplaannyian mentek el, mint négy éve: a szavazásra jogosultak 28,14 százaléka, 10 326 fő látogatott el a szavazófülkékbe.

Lázár János titokban, 7 óra körül szavazott. Úgy fogalmazott, ez a választás most nem róla szól. A volt szocialista Hernádi Gyula pedig viccelődött a voksolás után, megkérdezte: „Ugye egyértelmű, kire szavaztam?”

Miután Márki-Zay Péter 9 óra körül leadta a szavazatát, szentmisén vett részt. A Hír TV-nek előtte azt mondta: érthetőnek tartja, hogy a kancelláriaminiszter perrel fenyegeti a csatornát, amiért a Célpont című műsor arról számolt be, hogy hatmilliárd forintos költségvetési csalás elkövetőivel szövetkeztek a Csongrád megyei fideszesek a roma szavazatok megszerzéséért. A független jelölt a szavazást követően a Facebookon buzdította voksolásra szimpatizánsait.

Nem adott érdemi választ Hegedűs Zoltán kormánypárti polgármesterjelölt a Hír TV kérdésére, hogy segítik-e majd a választáson a cigányokat buszoztatással. Azt állította, erről most hallott először.

A Hír TV Célpont című műsorában hangzott el, hogy szervezett akcióban hajt a Fidesz romák szavazataira az országgyűlési választáson, a rendszer főpróbája pedig a vasárnapi vásárhelyi voksoláson lesz.

Hegedűs Zoltán Márki-Zay Péterrel egy időben adta le a voksát. A két rivális később a piacon is összetalálkozott, Márki-Zay 12.15-ös élő Facebook-bejelentkezéséből derült ki, hogy kezet is fogtak, és békés hangulatban beszélgettek.

„Nyilván sok sikert nem kívántunk egymásnak, de nagyon biztató a város jövőjére nézve, hogy kézfogással, békésen tudtunk elköszönni a másiktól” – mondta a bejegyzésben Márki-Zay, hozzátéve, az is biztató, hogy sokan elmentek szavazni, „de még nem elegen”. Ezért arra kérte a helyieket, minél többen vegyenek részt, és vigyék el ismerőseiket is. Azt is elmondta, úgy érzi, hogy rendszerváltó hangulat van, azt látja, hogy az emberek felszabadultak, érzik, hogy valami megváltozott, és azt reméli, hogy ez minél több embert visz az urnákhoz.

Szavazók Hódmezővásárhelyen 2018. február 25-én Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A független polgármesterjelölt szombati kampányzáró beszédében a hódmezővásárhelyi gyanús közbeszerzéseket és a közfoglalkoztatottak letolvajozását vetette Lázár János miniszter és Hegedűs Zoltán alpolgármester szemére. Márki-Zay Péter ismét a megfélemlítés és a korrupció felszámolását ígérte. Az Index beszámolójában a politikus sátras kampányzárójának fő mondanivalója az volt, hogy a „félelemnek vége”. A polgármesterjelölt úgy véli, ha tízből hatan elmennek vasárnap szavazni, akkor a fideszes induló vereséget szenved. „De ha holnap még csak 49 százalékot szereznénk, az is győzelem, mert a Fidesz a 49 százaléktól is fél” – fogalmazott.

A független indulót megpróbálták lejáratni is: szórólapokon név szerint listázták azokat, akik támogatják a független polgármesterjelöltet. Szerepelnek rajta magánemberek, és a zsidó hitközséget is ráírták.

Érdekes dolgok történtek az elmúlt hónapokban Hódmezővásárhelyen: a politikai kampányba beszállt a katolikus egyház is, Németh László plébános nyíltan a fideszes polgármesterjelölt mögé állt. A plébános beszéde a hívők egy részét felháborította, és kifogásolta a Váci egyházmegye püspöke is. Beer Miklós az üggyel kapcsolatban úgy nyilatkozott: a pap nem viselkedhet pártfunkcionáriusként.

A jelek szerint a fideszes jelölt pénzzel akarja megnyerni a hódmezővásárhelyieket. Egy pénteki fórumon arról beszélt, hogy a település százötvenmilliárd forint fejlesztési forrást használhat fel a Modern városok programban. Ráadásul nem is olyan rég Lázár Jánossal közösen jelentette be Hegedűs Zoltán, hogy a helyi nyugdíjasok tízezer forint értékű Erzsébet-utalványt kapnak. A kancelláriaminiszter azt kérte, mindenki tartsa vissza magát, és ne sértse meg a hódmezővásárhelyi nyugdíjasokat azzal, hogy azt állítja, a tízezer forintos utalvánnyal szavazatot lehet tőlük venni. Még egy templomot is ígért a Kertvárosban élőknek a fideszes jelölt. Emiatt még Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök is beszállt a kampányba, és sajtótájékoztatón Hegedűssel együtt mutatták be a templom építéséről szóló terveket.

Hódmezővásárhelyen Almási István fidesz–KDNP-s polgármester halála miatt kellett kiírni időközi választást.