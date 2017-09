Pacalfőzés közben szólt be Németh Szilárd a liberálisoknak

– Készül a pacal, füstölt nyelvvel. Ez az a magyar étel, aminek már csak gondolatára is Bilagitot vetetne be mindenkivel a sznob és cinikus libsi sajtó (Nyugati Fény) – két fotó kíséretében ezt posztolta még pénteken közösségi oldalára Németh Szilárd.

A rezsibiztos szakácstudományának előzménye, hogy csütörtökön a Hír TV a menzareformról kérdezte a Fidesz alelnökét, aki azzal tért ki a válaszadás elől, hogy elárulta, személyes kedvence a pacal.

„Hát, én elég sokat főzök, gondolom, látták az interneten is. Ha rám néznek, akkor lehet találgatni, minek a pártján vagyok” – mondta a Hír TV-nek Németh Szilárd, hozzátéve, hogy a kedvence egyébként a füstölt nyúljával – ez az oldalasnak egy része – készült pacal. Azt is elárulta, hogyha megspékeli egy kis velővel, akkor „az isteni és mennyei tud lenni”, és szerinte egészséges is.

Majd hozzátette: „Én annak a híve vagyok, amit ez a híres bohém szakács Jamie Oliver is megfogalmazott, illetve próbált átnyomni Amerikában, ahol egyébként megbuktatták. Én szívesen látnám itt tanácsadóként.”

A fideszes rezsibiztos posztját érdekes kommentháború követte a közösségi oldalon. A hozzászólók alapvetően két táborra oszlottak: a Németh Szilárd- és pacalhívőkre és a megszólított sznobokra, libsikre. Voltak, akik csak az egészség megőrzése érdekében fortyantak fel a fideszes politikus posztja miatt.

Alább szemezgetünk a hozzászólásokból. Jöjjenek először a mellette szólók:

– Ki a pacalpörköltet szereti, az csak jó ember lehet.

– A nyugati fény a lemenő nap fénye – tehát vörös.... Lemegy a nap és jön a sötétség... Az elmúlás fénye a nyugati, mint a szocik – elmúlnak!

– Jó étvágyat! Az idióta ballibsik meg egyenek migránst, hisz úgyis azt szeretik!!

– Üres hassal nem is lehet hazát védeni! huj, huj, hajrá!

– Na, ezt nem a Soros kotyvasztotta össze.

Ma estére érzékelhetően többen lettek azonban a Németh Szilárddal, illetőleg a tevékenységével kevéssé szimpatizáló kommentelők:

– Utána egy jó pálesz, és tökéletes is. Mármint egy jó üveg persze :D Csak arra kell aztán figyelni, nehogy az asszony átessen a komondoron, igaz magyar nemzeti szokás szerint.

– Nem kell a Bilagit, eleget loptak ahhoz, hogy a magánegészségügybe menjenek a halódó belső szerveikkel...

– A saját disznónyelvét főzte bele remélhetőleg. Lehet, hogy valaki Bilagitot vetetne be, de magának meg majd a szívroham után kell marokszám szedni a bogyókat. Megyek megnézem a vega lasagnét a sütőmben.

– Édes istenem, te mekkora egy méteres f...sz vagy, Szilárd! A nagy pénzesőben észre sem veszed, hogy az ország nem elvakult fele egy idióta baromnak tart?

– Szégyen, hogy már az ételekbe is politikai, megosztó üzeneteket kell tenni. Nagyon szerettem a pacalt – de soha többé.

– Mennyire beteg, ha valakinek már a kajáról is a libsik jutnak eszébe... Gyűlölöm a pacalt egyébként, és ha emiatt nem vagyok magyar, akkor vállalom, de ugye akkor mától adót fizetnem se kell ebben az országban?

– Te zabálsz, a nép jó része meg éhezik!