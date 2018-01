Paks II.: a magyarok többsége ellenzi a bővítést

A magyarok túlnyomó többsége ellenzi Paks II.-t, főként a projekt veszélyessége miatt – derül ki a Závecz Research kutatásából, melyet a Greenpeace Magyarország megbízásából készítettek.

A Greenpeace közleményében kiemeli: azt várja a kormánytól, hogy ne kockáztassa a magyar lakosság jövőjét egy veszélyes atomerőmű-bővítéssel, és „állítsa le a társadalmi támogatottságot nem élvező, veszélyes és felesleges Paks II.-beruházást”.

A felmérésből az derült ki, hogy Magyarországon nincs egyetlen olyan releváns társadalmi csoport sem, amelyben egyharmadnál nagyobb támogatottsága lenne a paksi bővítésnek. A kor, nem, iskolai végzettség, lakhely és pártpreferencia szerinti bontásban végzett kutatás eredményeinek elemzéséből jól látszik: az orosz állami vállalat által, orosz hitelből építeni tervezett Paks II.-t a magyar lakosság elsöprő többsége, 61 százaléka ellenzi. Az atomerőmű-bővítéssel csupán az ország 19 százaléka – azaz kevesebb, mint a teljes lakosság ötöde – ért egyet.

2016-hoz képest 8 százalékponttal nőtt a Paks II.-t elutasítók aránya, és ezzel meghaladta az eddigi rekordszámot, a 2015-ös 60 százalékot. Ezzel egy időben radikálisan visszaesett a támogatók aránya: míg 2015-ben még 31 százalék, 2016-ban pedig 27 százalék, 2017-ben már csak 19 százalék támogatta a projekt megvalósulását.

A felmérésből az is kiderült, hogy minden társadalmi csoportban az atomerőmű veszélyessége a vezető ellenérv.

Arra a kérdésre, hogy melyik a két legfontosabb érv a paksi atomerőmű új blokkjainak megépítése ellen,

a legtöbben (a válaszadók 39 százaléka) a felsorolt válaszok közül a „veszélyes” szót említették;

a második legfőbb (29 százalék) érv a radioaktív hulladékok elhelyezésének problémája volt;

de többen (26 százalék) az Oroszországtól való függőséget is említették.

A Greenpeace közleményében leszögezte: egy valóban fenntartható, és a lakosság biztonságát nem veszélyeztető megújulóenergia-rendszer fokozatos kiépítésével hazánk is döntően fedezni tudná energiaszükségletét tiszta energiaforrásokból. „A megújulókra való átállás továbbá hosszú távon hozzájárulhatna energiafüggetlenségünkhöz is. A Paks II.-vel ugyanis Magyarország villamosenergia-termelésének függősége akár 70-80 százalékra is növekedhetne a 2030-as években” – fűzték hozzá.

A Závecz Research 2017 októberében végzett a Paks II. megítélésével kapcsolatban országos reprezentatív kutatást, személyes megkeresésekkel, 1000 fős mintán.