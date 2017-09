Paksi választás: minden jelölt atomot akar

Igazi nagy nevek is bekapcsolódtak a paksi kampányba: a városban vasárnap rendeznek időközi polgármester-választást. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter még szerda este látogatott el a Tolna megyei kisvárosba, hogy Szabó Pétert méltassa. A jelenlegi alpolgármestert a Fidesz mellett a KDNP, a Paksi Lokálpatrióták és a Néppárt (NP) is támogatja. Így szinte biztosra megy a kormányoldal, hiszen 2014-ben még nagyon kikapott a Fidesz Pakson: Süli János az NP színeiben nyert Kozmann György olimpikon ellen. Most épp azért kell új polgármestert választani két évre, mert Süliből a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter lett.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Amúgy a további három jelölt is bővítéspárti. A Paks II. projektet támadó MSZP a függetlenként induló Mezősi Árpád mögé állt be, aki azonban kész együttműködni Süli Jánossal, és csak a beruházás átláthatóságát követeli. Indul még a polgármesteri székért Kerezsi László a Munkáspárt és Medveczki Zoltán a Magyar Környezetvédők Pártja jelöltjeként.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.09.