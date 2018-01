Pálfordulás a Fideszben: go Soros!

Miközben itthon dübörög a kormányzati kampány, és éppen törvényt akarnak alkotni a migránsokat segítő civilek ellen, a Fidesz brüsszeli képviselői megszavazták, hogy a civil szervezetekkel együtt kell munkálkodni a menekültek érdekében – értesült a Magyar Nemzet. A kormánypártok tíz európai parlamenti képviselője is igent mondott egy olyan állásfoglalásra, amely határozottan támogatón fogalmaz a magyar kormány által ellenségként kezelt, mindig csak a bevándorlás segítőinek nevezett csoportokkal kapcsolatban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Alapjában véve a nőkről, a nemek közötti esélyegyenlőségről és „az éghajlati igazságosságról” szól a dokumentum; több mint negyven ajánlási pontot fogalmaz meg az Európai Bizottság és a tagállamok számára. Két pontja különösen érdekes.

A szöveg szerint felhívják az Európai Bizottságot, kooperáljon a civil társadalmi és emberi jogi szervezetekkel annak érdekében, hogy a menekültek és a lakóhelyüket elhagyó személyek emberi jogait tiszteletben tartsák, különös tekintettel a kiszolgáltatott nőkre és lányokra. De ugyanez az állásfoglalás a tagállamokat is felszólítja, hogy „a nők és lányok bármilyen jellegű zaklatásának elkerülése érdekében a helyi civil társadalmi szervezetekkel együttműködve támogassák, erősítsék meg, illetve vezessenek be ellenőrzési mechanizmusokat azokban a lakóhelyüket elhagyó vagy migráns személyeket befogadó központokban, ahol nem állnak fenn a nemi alapú erőszak megelőzéséhez szükséges minimális feltételek”.

Mindez pedig lényegében azt is jelenti, hogy a Fidesz brüsszeli képviselői szólítják fel a magyar kormányt a civilekkel való összefogásra. Figyelemre méltó, hogy megszavazta a hazai kommunikációval teljesen ellentétes szöveget – mások mellett – Deutsch Tamás, Gyürk András, Gál Kinga, Schöpflin György és Szájer József is. Képviselőik közül egyedül Hölvényi György ellenezte.

Az ügy különös pikantériája, hogy ezt az állásfoglalást múlt hét kedden szavazták meg, egyetlen nappal az előtt, hogy itthon a kormány bejelentette a Stop, Soros! nevű intézkedéscsomagot. Ez az a törvénytervezet, amely – egyebek között – arra kötelezné a civil szervezeteket, hogy vallják be, ha az illegális migráció támogatói, ezzel együtt pedig 25 százalékos illetékkel sújtanák külföldről kapott támogatásaikat.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az ügyben még az egyre ritkábban a nyilvánosság elé álló Rogán Antal is megszólalt, aki az állami rádiónak fejtette ki, hogy a magyar kormánynak és a hatóságoknak van listájuk azokról a szervezetekről, amelyek az illegális bevándorlást propagálják, jó dologként állítják be, ráadásul jogi segítséget is nyújtanak hozzá. A hazai civilek a pontos szöveg nyilvánosságra hozatala után közölték, hogy az elképzelés szerintük kártékony, önkényes és hazug, ezért mihamarabbi visszavonását követelik.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.24.