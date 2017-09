Palkovics László miniszter lehet

Nem véletlenül sorolhatta a javítandó területek közé az innovációt kötcsei beszédében Orbán Viktor. Az ATV.hu információi szerint ugyanis a miniszterelnök 2018-ban kormányátalakításra készül a remélt választási győzelem után: önálló innovációs minisztérium jöhet létre, amelyet Palkovics László oktatási államtitkár vezetne.

A hírportál szerint korábban arról is lehetett hallani, hogy Palkovics önálló oktatási minisztériumot kapna, azonban a miniszterelnök mégis szeretné a Balog Zoltán vezette erőforrás-minisztérium fennhatósága alatt, államtitkársági szinten tartani az oktatást és az egészségügyet is, így a feszültségek nem jutnak el közvetlenül a miniszterelnöki szintre. Az ATV információi szerint Palkovics maga sem ambicionálná a konfliktusos oktatási területet, magát az oktatási miniszterséget sem. A miniszterelnök véleményét ismerő források szerint Orbán Viktor elégedett Baloggal, csak rajta múlik, hogy marad-e a humán tárca élén. A bizalmat mutatja az is, hogy a miniszter a héten kapta meg az újonnan felállított családügyi kabinet vezetését.

A jövendő innovációs tárcához kerülhetnének a Seszták Miklós vezette fejlesztési minisztérium egyes területei, például az iparfejlesztés.

A hírportál úgy tudja, Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke továbbra is önálló pénzügyminisztérium létrehozását szorgalmazza, amely a költségvetés fiskális felügyeletét látná el. A Varga Mihály vezette Nemzetgazdasági Minisztérium így önállóan működne a kiemelt stratégiai fejlesztések esetében is.