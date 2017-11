Panaszok százai a novemberi nyugdíjak miatt

Már eddig is százával érkeztek a reklamációk a Magyar Államkincstárhoz a novemberi nyugdíj-kifizetésekkel kapcsolatban, pedig a java még hátravan. Hiszen csak a banki utalások történtek meg, a postai kézbesítések szerdától indulnak. Lapunkhoz is számos olyan panasz jutott el, amik arra utalnak, valami nem stimmel a kormány által beígért nagy novemberi pénzesővel (nyugdíjkorrekcióval és nyugdíjprémiummal) kapcsolatban. Némelyik panasz egyenesen arról szól, hogy sem a korrekció, sem a prémium összege nem jelent meg a számlán, többen pedig sokkal nagyobb összegre számítottak, de olyan is volt, aki lapunktól tudta meg, hogy aki idén ment nyugdíjba, az nem kap egy fillér pluszpénzt sem.

Az államkincstár szerint ugyanakkor nincs semmi probléma a kifizetésekkel. „Határidőben, a novemberi nyugdíjak utalásával egy időben kiküldtük az egyszeri nyugdíj-kiegészítést, a nyugdíjprémiumot, illetve az egyszeri juttatás összegét is” – közölték. Az eddig beérkezett több száz reklamációt – amelyek zömében a kiutalt összeg pontosságát vonták kétségbe – folyamatosan vizsgálják, de állításuk szerint eddig egyetlen esetben sem bukkantak arra, hogy késedelmes, illetve helytelen összegű kiutalás történt volna. Az esetek többségében a 80 ezer forint fölötti juttatásban részesülő nyugdíjasok reklamálják a nyugdíjprémium összegét, amelyet 12 ezer forintban maximáltak – közölték.

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára korábban annyit ismert el, hogy lehetnek egyedi hibák. – Természetesen minden ügy egyedi, és hogyha bárkinek bármilyen problémája van, azt mindig ki kell vizsgálni, és jelezni is kell. Ha hiba történt, akkor meg is kell kapniuk ezeknek az embereknek a pénzüket – nyilatkozta. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért, valamint nemzetközi ügyekért felelős államtitkára pedig az állami rádiónak úgy fogalmazott: 2,7 millió ember örülhet annak, hogy a szokásosnál nagyobb összeg érkezik a számlájára.

Lapunknak egy nyugdíjas férfi, aki korábban programozó volt, azt vezette le, hogy csak a január–október közötti ellátásra kapta meg a korrekciót, a novemberire már nem, azaz a kelleténél kevesebb pénzt kapott. Egy idős hölgy szintén a mostani és a korábbi ellátási összegeket vetette össze, és neki szintén az jött ki, hogy alacsonyabb nyugdíjat kapott. Jelezte, hogy emiatt az államkincstárhoz fordul. Volt ugyanakkor olyan olvasónk is, aki több pénzhez jutott, mint amennyit várt.

– Hiba volt téves, félreérthető politikai nyilatkozatokat tenni. A nyugdíjasok már csak olyanok, hogy szeretnek utánaszámolni, pontosan mennyi az annyi – mondta lapunknak Barát Gábor nyugdíjszakértő. Ő kizártnak tartja, hogy elszámoltak volna valamit, ugyanakkor szerinte butaság volt, hogy az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóságot november 1-jétől beolvasztották az államkincstárba. Hozzátette: a sok felháborodás annak köszönhető, hogy elmaradt a korrekt tájékoztatás. Szerinte még most sem volna túl késő sajtótájékoztatót tartani, ahol politikus helyett szakértő magyarázhatná el példákkal illusztrálva a nyugdíjprémiumot, ami egy új intézmény.

Most tehát mintegy 2,7 millió nyugdíjas számolgathatja otthon a nyugdíját, és éri csalódás, ha a kormány által ismételgetett, átlag 24 ezer forint plusz helyett sokkal kevesebb érkezik. – Az egyösszegű, egész évre (12 hónapra) vonatkozó korrekció mértéke a novemberi ellátás 9,6 százaléka (12 hónap szorozva 0,8 százalékkal) – magyarázta lapunknak Farkas Attila nyugdíjszakember. Még idén januárban 1,6 százalékos volt a nyugdíjemelés, de az infláció 2,4 százalék lett, így a kettő különbözete miatt jár havi szinten a 0,8 százalék. Ami pedig a nyugdíjprémiumot illeti: 80 ezer forintos ellátás fölött ez maximum 12 ezer forint, míg 80 ezer forint nyugdíj alatt az ellátás összegének a negyede, szorozva 0,6-del. Tehát mondjuk 60 ezer forintos nyugdíjjal számolva 9000 forintot jelent. Ez pedig messze van attól a 23-24 ezer forinttól, amit Lázár János kancelláriaminiszter vagy Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott el naponta többször is.

Utóbbi tárcavezető azt is hozzátette: nemcsak a nyugdíjkorhatárt betöltött idősek, hanem a fiatalabb, nyugdíjszerű ellátásban részesülők is megkapják novemberben a nyugdíjprémiumot. Ez alapján bárki jogosan gondolhatta, hogy itt mindenki kap valamennyit. Az viszont csak egy későbbi kormányrendeletből derült ki, hogy aki idén ment nyugdíjba, annak nem jár semmi.

A Demokratikus Koalíció szerint jelenleg nagy nyugdíjátverés zajlik. Varju László úgy fogalmazott: a kormánypárti propaganda azzal ámítja a nyugdíjasokat, hogy a kabinet nagylelkűsége miatt kapnak többletnyugdíjat, miközben a nyugdíjkorrekció és a nyugdíjprémium még egy, a Bajnai-kormány által elfogadott törvény alapján jár. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta: a nyugdíjkorrekció az átlagos ellátások esetében 12 ezer forint körüli összeg, de azok, akiknek alacsonyabb a nyugdíjuk, ennél kevesebbet kapnak. A nyugdíjprémium maximuma szintén 12 ezer forint, de akinek 80 ezer forintnál alacsonyabb a járandósága, az szintén kevesebbet kap. A DK-nak is sok nyugdíjas jelezte, hogy a hozzájuk érkezett pluszösszeg lényegesen alacsonyabb annál, amivel számoltak, illetve némelyek nem is kapták meg a nekik járó emelést.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.15.